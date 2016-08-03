Кировские активисты ОНФ начинают «Генеральную уборку»

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Новый экологический проект Общероссийского народного фронта преследует своей целью борьбу с несанкционированными свалками и «серыми» полигонами.Отныне любой кировчанин может направить информацию о расположении несанкционированной свалки через специально созданный интернет-ресурс - kartasvalok.ru.Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Титов, задача проекта - не просто собрать информацию о местах хранения отходов. Только по официальным данным, Кировская область нуждается в ликвидации 300 свалок, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства. В реальности цифра может быть существенно выше.По статистике 80% бытовых отходов в итоге оказываются на несанкционированных свалках. И решить эту проблему можно только совместными усилиями. Поэтому в ходе реализации проекта активисты ОНФ с помощью волонтеров, неравнодушных граждан, контролирующих органов и представителей власти будут добиваться улучшения экологии региона.Напомним, идея проекта возникла по итогам прошедшего в 2016 году «Форума Действий» ОНФ, в ходе которого была поднята масштабная проблема незаконных свалок на территории России. По окончании форума президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон.