ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня среда

01 февраля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.0851
EURO: 64.2850
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировские активисты ОНФ начинают «Генеральную уборку»

Вчера, 15:45 | Просмотров: 112 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Новый экологический проект Общероссийского народного фронта преследует своей целью борьбу с несанкционированными свалками и «серыми» полигонами.
 
Отныне любой кировчанин может направить информацию о расположении несанкционированной свалки через специально созданный интернет-ресурс - kartasvalok.ru.

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Титов, задача проекта - не просто собрать информацию о местах хранения отходов. Только по официальным данным, Кировская область нуждается в ликвидации 300 свалок, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства. В реальности цифра может быть существенно выше.

По статистике 80% бытовых отходов в итоге оказываются на несанкционированных свалках. И решить эту проблему можно только совместными усилиями. Поэтому в ходе реализации проекта активисты ОНФ с помощью волонтеров, неравнодушных граждан, контролирующих органов и представителей власти будут добиваться улучшения экологии региона.

Напомним, идея проекта возникла по итогам прошедшего в 2016 году «Форума Действий» ОНФ, в ходе которого была поднята масштабная проблема незаконных свалок на территории России. По окончании форума президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин выступил за создание общественной интернет-карты, на которой любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Кировские активисты ОНФ начинают «Генеральную уборку»

15:45 31.01.2017


Кировские активисты ОНФ начинают «Генеральную уборку»

Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

14:56 31.01.2017


Деньги добывал, вырывая сумки у кировчанок

В Арбажском районе подросток подозревается в краже

14:18 31.01.2017


В Арбажском районе подросток подозревается в краже

Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

14:11 31.01.2017


Коммерческий подкуп в Кирово-Чепецке

Опаринского грабителя задержали в Екатеринбурге.

11:42 31.01.2017


Опаринского грабителя задержали в Екатеринбурге.

В Кирове задержали банду наркоторговцев с 4 кг наркотиков.

11:28 31.01.2017


В Кирове задержали банду наркоторговцев с 4 кг наркотиков.

В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

10:17 31.01.2017


В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

Кубок Поволжья по хоккею с шайбой

17:54 31.01.2017


Кубок Поволжья по хоккею с шайбой

Прокуратура начала проверку ситуации с муниципальным заказом на отлов бродячих собак

17:53 31.01.2017


Прокуратура начала проверку ситуации с муниципальным заказом на отлов бродячих собак

Итоги очистки крыш от снега

17:51 31.01.2017


Итоги очистки крыш от снега

С первого февраля в России будут проиндексированы пенсионные пособия

17:50 31.01.2017


С первого февраля в России будут проиндексированы пенсионные пособия

Выставка молодой художницы Екатерины Козловой

15:02 31.01.2017


Выставка молодой художницы Екатерины Козловой

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Полигон ТБО в Осинцах нарушает требования авиабезопасности.

03.08.2016


Полигон ТБО в Осинцах нарушает требования авиабезопасности.

Кировские активисты Общероссийского народного фронта возьмут под контроль ситуацию, связанную с отказом «Ростелекома» выставлять счета в бумажном виде.

20.10.2014


Кировские активисты Общероссийского народного фронта возьмут под контроль ситуацию, связанную с отказом «Ростелекома»…

ОНФ и несанкционированные свалки ТБО

31.05.2016


ОНФ и несанкционированные свалки ТБО

Активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги работы

14.11.2016


Активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги работы

Конференция ОНФ

07.12.2015


Конференция ОНФ

Народный фронт

26.07.2013


Народный фронт

Популярные новости

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

В Кирове таксисты запланировали забастовку

22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

26.01.2017


В Кирово-Чепецке прогремел взрыв газа

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

21.01.2017


В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

Глава региона провел очередной пеший рейд по областному центру

20.01.2017


Глава региона провел очередной пеший рейд по областному центру

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх