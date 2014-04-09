С первого февраля в России будут проиндексированы пенсионные пособия
Вчера, 17:50 | Просмотров: 174 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Пенсия проиндексирована будет. Уже с февраля. Правда, только у неработающих пенсионеров. Февральская индексация страховых пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца составит 5,4%. То есть это пенсия, которая напрямую связана с трудовой деятельностью.
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С 1 января 2015 года учитываются пенсионные права в баллах, и индексируется не количество баллов, а индексируется стоимость одного пенсионного коэффициента или балла. Стоимость пенсионного балла после индексации, а раньше он составлял 74 рубля 24 копеек. Проиндексирована на 5,4%. Поэтому стоимость одного балла стала 78 рублей 28 копеек».
Вместе со страховой пенсией на 5,4 % увеличится и фиксированная выплата к ней. В отличие от страховой ее размер для всех получателей одинаковый. Она составит 4 тысячи 805 рублей. После всех индексаций - сегодня - среднегодовой размер страховой пенсии по старости в регионе превысит 13 тысяч рублей. По сравнению с 2016 годом - больше на 540 рублей. Кстати, прожиточный минимум пенсионера на 2017 год установили в размере 8 474 рублей.
НИКОЛАЙ ПАСЫНКОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПФР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если у кого-то небольшой размер пенсии, после индексации может оказаться так, что размер общий к выплате останется прежним. Таких получателей у нас 28 тысяч 551 получатель. Это происходит из-за того, что изменяется размер пенсии, но он снова оказывается ниже прожиточный минимум. И мы начинаем после индексации выплачивать ту сумму, которая недостает до прожиточного минимума».
Кроме того, индексация на 5,4% коснулась ежемесячной денежной выплаты. Ее размер для всех категорий разный. К примеру, размер денежной выплаты инвалидам ВОВ с учетом индексации составил пять тысяч 54 рубля, то есть больше на 250 рублей. Проиндексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. С 1 апреля индексация коснется получателей социальной пенсии. А на август этого года запланирована корректировка и трудовых пенсий у работающих пенсионеров.
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