Итоги очистки крыш от снега

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В Кирове подвели итоги месячника по очистке от снега и сосулек кровель и козырьков подъездов в домах. От снежных масс освободили почти три тысячи крыш. Кроме того в ходе проверок было выявлено более двух тысяч нарушений.Этим сосулькам во дворе дома на углу Октябрьского проспекта и Молодой гвардии висеть осталось недолго. В последний день января обслуживающая организация все-таки озаботилась безопасностью жильцов, заранее предупредив их о предстоящих работах. В целом же по городу можно согласиться с мнением администрации, что жесткий контроль за очисткой крыш дал положительный результат.Отметим, что еще три недели назад ситуация не была столь оптимистичной. И многие горожане рисковали, проходя под опасно нависающими шапками снега и сосульками. С начала года специалисты горадминистрации выявили больше двух тысяч нарушений, то есть почти на каждой скатной крыше многоквартирных домов.Об опасных сосульках все чаще стали сообщать сами горожане - и в администрацию, и в единую диспетчерскую службу. Наша съемочная группа тоже заметила нависающий над тротуаром снег на углу Урицкого и Горбачева, а также на крыше областной филармонии со стороны улицы Казанской.Алексей Журавлев, заместитель главы администрации города Кирова:«Во второй декаде февраля объявим второй этап очистки и контроля за кровлями, чтобы обеспечить безопасность жителей нашего города».Добавим, что акция «Безопасная крыша» продолжается, и горожане могут отправлять на сайт администрации фото и сообщения о неочищенных кровлях зданий.