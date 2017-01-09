Итоги очистки крыш от снега
Вчера, 17:51 | Просмотров: 88 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Этим сосулькам во дворе дома на углу Октябрьского проспекта и Молодой гвардии висеть осталось недолго. В последний день января обслуживающая организация все-таки озаботилась безопасностью жильцов, заранее предупредив их о предстоящих работах. В целом же по городу можно согласиться с мнением администрации, что жесткий контроль за очисткой крыш дал положительный результат.
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«На некоторые здания приходилось даже по три раза возвращаться специалистам, хочу сказать спасибо жителям Кирова, которые активно приняли участие в работе, которую ведет администрация города по предупреждению этих опасных явлений».
Отметим, что еще три недели назад ситуация не была столь оптимистичной. И многие горожане рисковали, проходя под опасно нависающими шапками снега и сосульками. С начала года специалисты горадминистрации выявили больше двух тысяч нарушений, то есть почти на каждой скатной крыше многоквартирных домов.
АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«У нас на учете находится 106 скатных кровель школ и детских садов и они тоже в ежедневном режиме отслеживаются и очищены все полностью».
Об опасных сосульках все чаще стали сообщать сами горожане - и в администрацию, и в единую диспетчерскую службу. Наша съемочная группа тоже заметила нависающий над тротуаром снег на углу Урицкого и Горбачева, а также на крыше областной филармонии со стороны улицы Казанской.
Алексей Журавлев, заместитель главы администрации города Кирова:
«Во второй декаде февраля объявим второй этап очистки и контроля за кровлями, чтобы обеспечить безопасность жителей нашего города».
Добавим, что акция «Безопасная крыша» продолжается, и горожане могут отправлять на сайт администрации фото и сообщения о неочищенных кровлях зданий.
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