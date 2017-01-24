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Кировская прокуратура начала проверку ситуации с муниципальным заказом на отлов бродячих собак. Напомним, неделю назад подрядчик, выигравший аукцион, не смог показать чиновникам мэрии и журналистам территорию, на которой будут содержать отловленных животных.Кировский юрист Ярослав Михайлов по просьбе зоозащитников написал обращение в полицию, чтобы руководителя ООО "Север Сити" проверили по факту мошенничества.В минувший понедельник подрядчик "Север-Сити" должен был показать условия, в которых планировалось содержать отловленных бродячих собак. Однако, прибывшие в указанное место сотрудники администрации, журналисты и волонтеры не увидели ни подрядчика, ни самих условий. Дорогу преградил высокий забор с закрытой наглухо дверью.К слову, руководство областного клуба служебного собаководства, по словам волонтеров, было вообще не в курсе ситуации.УФАС признала, что конкурс на отлов бездомных животных прошел на законных основаниях. Однако прокуратура рассматривает вопрос, почему же администрация города не включила в условия контракта наличие помещения для отловленных собак. Всем еще памятна ситуация прошлых лет, связанная с Кинологической ассоциацией служебного собаководства под руководством Свиридова.В ближайшие дни подрядчик должен представить необходимые документы и показать площадку для содержания собак. В противном же случае с ООО "Север-Сити" расторгнут контракт. И на аукционе будет определен новый подрядчик.