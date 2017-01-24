Прокуратура начала проверку ситуации с муниципальным заказом на отлов бродячих собак
Вчера, 17:53 | Просмотров: 191 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Кировский юрист Ярослав Михайлов по просьбе зоозащитников написал обращение в полицию, чтобы руководителя ООО "Север Сити" проверили по факту мошенничества.
ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВ, ЮРИСТ:
«Полиция считает, что возможно состав мошенничества здесь был, потому что у них не было условий для содержания собак, сумма была занижена, собак невозможно было бы содержать в нужных условиях».
В минувший понедельник подрядчик "Север-Сити" должен был показать условия, в которых планировалось содержать отловленных бродячих собак. Однако, прибывшие в указанное место сотрудники администрации, журналисты и волонтеры не увидели ни подрядчика, ни самих условий. Дорогу преградил высокий забор с закрытой наглухо дверью.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сейчас, когда позвонили данному предпринимателю... в общем, он опять уклоняется. Единственное, что мы сейчас можем сделать, инициировать расторжение контракта».
К слову, руководство областного клуба служебного собаководства, по словам волонтеров, было вообще не в курсе ситуации.
АНАСТАСИЯ САДАКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ "ДАРИ ДОБРО":
«На этих выходных я встречалась с Рыбкиным Юрием Николаевичем, в ведомстве которого находится эта территория, оказалось, что человек был вообще не в курсе о том, что здесь собираются делать содержание безнадзорных животных».
УФАС признала, что конкурс на отлов бездомных животных прошел на законных основаниях. Однако прокуратура рассматривает вопрос, почему же администрация города не включила в условия контракта наличие помещения для отловленных собак. Всем еще памятна ситуация прошлых лет, связанная с Кинологической ассоциацией служебного собаководства под руководством Свиридова.
ОКСАНА МУХАМЕТЗЯНОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ "ЗООЗАБОТА":
«Собаки практически по колено сидят в фекалиях, из еды - баланда, перевернутые миски. И вопреки нарушениям правил содержания животных, они сидят не по две собаки однополые в одном вольере, а животных в вольере намного больше».
ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВ, ЮРИСТ:
«К Свиридову тоже есть вопросы. Сейчас известен факт, что он отловил собаку в Котельниче на глазах хозяйке и стал требовать за нее деньги».
В ближайшие дни подрядчик должен представить необходимые документы и показать площадку для содержания собак. В противном же случае с ООО "Север-Сити" расторгнут контракт. И на аукционе будет определен новый подрядчик.
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