Кировчане выбрали места для 30 скверов

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В течение трех месяцев через социальные сети, центры местной активности, ТАОСы и ветеранские организации кировчане голосовали за территории, где в рамках общегородского проекта могут появиться новые «зеленые уголки». Общее количество принявших участие в голосовании превысило 12 000 человек.В интернете наиболее активными были жители Нововятского района, микрорайонов Филейка, Лянгасово и Чистые пруды.По итогам голосования первое место занял участок на пересечении улицы Спортивной и проезда Молодежного площадь в Лянгасово; на втором месте - район улицы Сутырина; на третьем - участок южнее дома №1-а на улице Чистопрудненской; на четвертом месте - Молодежный проспект, 8 в Лянгасово и на пятом - площадь для народных гуляний на улице Опарина, 7 в Нововятске.В итоговый шорт-лист попали территории во всех частях города: центральной, в Юго-Западном районе, Костино, Дороничах, Коминтерне, в районе Зонального института.Напомним, что проект «30 скверов» ведет городская администрация совместно с Общественной палатой Кировской области. Теперь в планах - выезд к выбранным горожанами местам, оценка итогов голосования и утверждение перечня участков, на которых весной начнется работа.Через две недели ландшафтные дизайнеры приступят к созданию проектов для выбранных участков. И продолжается работа по привлечению бизнес-сообщества к участию в общегородском проекте "30 скверов".