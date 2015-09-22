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Новости / Общество

В мае из Кирова можно будет улететь в Сочи

3 февраля 2017 14:18 | Просмотров: 142 | Версия для печати
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Регулярные рейсы из аэропорта «Победилово» в Сочи будут выполняться по пятницам с 26 мая по 13 октября авиакомпанией «Саратовские авиалинии».

Линию будут обслуживать реактивные воздушные суда Як-42 вместимостью 120 пассажиров. Вылет из Сочи в 02:30, из Кирова - в 07:15. Время в пути - 3 часа.

Добавим, что в летний сезон из аэропорта «Победилово» в южном направлении можно будет также улететь в Анапу и Симферополь.


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