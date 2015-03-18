Детей без билета запретят высаживать из автобусов

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Минтранс с 2018 года намерен ввести запрет на высадку из общественного транспорта безбилетных несовершеннолетних, которые едут без взрослых.Уведомление о разработке поправок в Правила перевозки пассажиров опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.Оплатить проезд юного "зайца" обяжут родителей. То есть, ребенок будет ехать не до своей остановки, а до конечной и вместе с водителем, кондуктором или администрацией транспортной компании останется ждать приезда родственников. Они должны будут оплатить его проезд. Возможно, будут найдены другие более быстрые способы рассчитаться за поездку безбилетника.Как сообщает "Российская газета", пойти на корректировку правил пришлось из-за того, что участились случаи высадки детей из автобуса за безбилетный проезд. Их высаживают на проезжую часть, в том числе в темное время суток и в сложных погодных условиях, что влечет возникновение ситуаций опасных для жизни и здоровья ребенка.