В Кирове достроят здания следственного управления и налоговой инспекции

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В 2017 году Кировской области планируется выделить 194,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство трёх объектов.Как сообщили в областном министерстве экономического развития, на выделенные средства планируется завершить строительство административных зданий Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову и Следственного управления СК РФ по Кировской области, а также установить электроосвещение на автодороге Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар» на участках Котельничского района:км 321+150 - км 323+390 н.п. Кардаковы;км 323+460 - км 324+080 н.п. Минины;км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы;км 327+370 - км 328+170 н.п. Глушковы.В министерстве отметили, что строительство объектов осуществляется исключительно за счёт федерального бюджета, софинансирования из других источников не предусмотрено.Добавим, что средства федерального бюджета будут выделены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год, утверждённой Министром экономического развития РФ 28 декабря 2016 года.