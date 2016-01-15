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Новости / Общество

В Кирове достроят здания следственного управления и налоговой инспекции

3 февраля 2017 16:34 | Просмотров: 185 | Версия для печати
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В 2017 году Кировской области планируется выделить 194,2 млн рублей из федерального бюджета на строительство трёх объектов.

Как сообщили в областном министерстве экономического развития, на выделенные средства планируется завершить строительство административных зданий Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кирову и Следственного управления СК РФ по Кировской области, а также установить электроосвещение на автодороге Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар» на участках Котельничского района:
км 321+150 - км 323+390 н.п. Кардаковы;
км 323+460 - км 324+080 н.п. Минины;
км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы;
км 327+370 - км 328+170 н.п. Глушковы.

В министерстве отметили, что строительство объектов осуществляется исключительно за счёт федерального бюджета, софинансирования из других источников не предусмотрено.

Добавим, что средства федерального бюджета будут выделены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год, утверждённой Министром экономического развития РФ 28 декабря 2016 года.


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