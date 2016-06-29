В слободе Макарье освятят крест и купол часовни Александра Невского.
Вчера, 10:53 | Просмотров: 151 | Версия для печати
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Долгожданное для верующих событие состоится 6 февраля 2017 года.
На территории Троицкого храма слободы Макарье митрополит Вятский и Слободской Марк освятит крест и купол, который поднимут на здание заново построенной часовни Александра Невского.
Прежняя Спасо-Александровская часовня была возведена в 1884 году на приходском кладбище села Макарья. В советские годы часовня была разрушена.
В 1990 году на средства прихожан ее удалось заново воссоздать в ограде Троицкого храма. Позже именно в этой часовне упокоились мощи святителя Виктора (Островидова).
Отметим, что новая часовня отличается от оригинала. Она больше по размеру, в киотах и закомарах появился дополнительный ярус проемов, световой восьмерик приподнят.
В 1995 году одну из фасадных граней украсило мозаичное изображение святого Александра Невского, а другую в 1997 году - святого Макария Унженского. Активные восстановительные работы в часовне начались год назад.
В настоящее время отремонтирована паперть, утвержден дизайн-проект баптистерия, который разместится тут после ремонта. У часовни появится теплый пристрой, в помещении будет обустроена купель в форме креста для полного погружения.
по материалам вятскаяепархия.рф
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