В слободе Макарье освятят крест и купол часовни Александра Невского.

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Долгожданное для верующих событие состоится 6 февраля 2017 года.

На территории Троицкого храма слободы Макарье митрополит Вятский и Слободской Марк освятит крест и купол, который поднимут на здание заново построенной часовни Александра Невского.

Прежняя Спасо-Александровская часовня была возведена в 1884 году на приходском кладбище села Макарья. В советские годы часовня была разрушена.

В 1990 году на средства прихожан ее удалось заново воссоздать в ограде Троицкого храма. Позже именно в этой часовне упокоились мощи святителя Виктора (Островидова).

Отметим, что новая часовня отличается от оригинала. Она больше по размеру, в киотах и закомарах появился дополнительный ярус проемов, световой восьмерик приподнят.

В 1995 году одну из фасадных граней украсило мозаичное изображение святого Александра Невского, а другую в 1997 году - святого Макария Унженского. Активные восстановительные работы в часовне начались год назад.

В настоящее время отремонтирована паперть, утвержден дизайн-проект баптистерия, который разместится тут после ремонта. У часовни появится теплый пристрой, в помещении будет обустроена купель в форме креста для полного погружения.

по материалам вятскаяепархия.рф