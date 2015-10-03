Как в Кирове пропускают "скорую"?

Поделиться новостью:

В любой момент готовы к тревожному выезду и машины скорой помощи. Но как быстро они доедут до пациента, порой зависит от водителей других автомобилей.Мы едем с включенными проблесковыми маячками и сиреной по проспекту Строителей - улице, на которой и находится Кировская станция скорой помощи. И на первом же перекрестке нас игнорирует уазик. Водитель "скорой" нервничает, но поделать ничего не может.Впрочем, бывает и намного хуже. Недавно в федеральных СМИ прошла информация о том, как в Петропавловске Камчатском "скорой" сознательно преградил дорогу автомобиль, из-за чего врачи не успели помочь до пациента, и он погиб. В интернете можно найти множество видео с автохамами, игнорирующими спецсигналы "неотложки".Несколько лет назад был особенно показательный случай. Фельдшер Надежда Ситникова больше 20 лет работает в скорой помощи, и чего только не повидала, но один эпизод особенно врезался в память.К счастью тогда на экстренный вызов отправилась другая бригада врачей. И ребенку удалось помочь. А таксистом-нарушителем оказался бесправник на взятом в аренду автомобиле. В областном ГИБДД отмечают, что игнорирование спецсигналов скорой помощи порой приводит к смертельным последствиям.Тогда погибли врачи скорой помощи. Мы спросили у опытного врача, кто чаще всего нарушает правила Дорожного движения и не уступает дорогу "Скорой"?Впрочем, таких вопиющих историй, которые стали достоянием федеральных новостей, как было на Дальнем Востоке, в Кирове, всё-таки, пока не было.Добавим, что административное наказание за то, что автомобилисты не уступят дорогу машине с спецсигналами вроде бы небольшое штраф 500 рублей или лишение прав на несколько месяцев. А вот последствия от нарушения могут быть просто катастрофическими - вплоть до смерти пациента.