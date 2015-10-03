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Новости / Общество

Как в Кирове пропускают "скорую"?

Сегодня, 10:29 | Просмотров: 210 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В любой момент готовы к тревожному выезду и машины скорой помощи. Но как быстро они доедут до пациента, порой зависит от водителей других автомобилей.

Мы едем с включенными проблесковыми маячками и сиреной по проспекту Строителей - улице, на которой и находится Кировская станция скорой помощи. И на первом же перекрестке нас игнорирует уазик. Водитель "скорой" нервничает, но поделать ничего не может.

- Нас не пропускают, видят, но не отъезжают никак. Остается только жестикулировать.

Впрочем, бывает и намного хуже. Недавно в федеральных СМИ прошла информация о том, как в Петропавловске Камчатском "скорой" сознательно преградил дорогу автомобиль, из-за чего врачи не успели помочь до пациента, и он погиб. В интернете можно найти множество видео с автохамами, игнорирующими спецсигналы "неотложки".

Как в Кирове пропускают "скорую"?ВЯЧЕСЛАВ ГУБИН, ВОДИТЕЛЬ РЕАНИМАЦИОННОГО АВТОМОБИЛЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. КИРОВА:
«Эти случаи происходят ежедневно. Более того, они иногда пристраиваются сзади и едут за нами. Если приходится экстренно тормозить, они могут въехать в нас».
 
Несколько лет назад был особенно показательный случай. Фельдшер Надежда Ситникова больше 20 лет работает в скорой помощи, и чего только не повидала, но один эпизод особенно врезался в память.

Как в Кирове пропускают "скорую"?НАДЕЖДА СИТНИКОВА, ФЕЛЬДШЕР СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. КИРОВА:
«Нам дали вызов в детский садик. Ребёнок подавился, задыхается. Выезжали на Проспект Строителей и нам навстречу выехал автомобиль такси, нарушая правила. Столкнулся с нами, машина сильно пострадала. Мы встали».
 
К счастью тогда на экстренный вызов отправилась другая бригада врачей. И ребенку удалось помочь. А таксистом-нарушителем оказался бесправник на взятом в аренду автомобиле. В областном ГИБДД отмечают, что игнорирование спецсигналов скорой помощи порой приводит к смертельным последствиям.

Как в Кирове пропускают "скорую"?МАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2015 году 3 октября на федеральной трассе "Вятка" произошло ДТП, автомобиль "Вольво" столкнулся с машиной скорой помощи в результате чего погибли 2 человека».

Тогда погибли врачи скорой помощи. Мы спросили у опытного врача, кто чаще всего нарушает правила Дорожного движения и не уступает дорогу "Скорой"?

НАДЕЖДА СИТНИКОВА, ФЕЛЬДШЕР СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. КИРОВА:
«Одно время было, очень водители автобусов мешались. А так нет что только дорогие иномарки, и наши мешают. Все нарушают иногда».
 
Впрочем, таких вопиющих историй, которые стали достоянием федеральных новостей, как было на Дальнем Востоке, в Кирове, всё-таки, пока не было.

НАДЕЖДА СИТНИКОВА, ФЕЛЬДШЕР СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. КИРОВА:
«В последние 2 года пропускают лучше. Все-таки, если сирена и маяки, стараются уступать».

ВЯЧЕСЛАВ ГУБИН, ВОДИТЕЛЬ РЕАНИМАЦИОННОГО АВТОМОБИЛЯ СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. КИРОВА:
«Более-менее стали лучше в последнее время, адекватнее. Наверное, понимают, что и с ними это может случиться».
 
Добавим, что административное наказание за то, что автомобилисты не уступят дорогу машине с спецсигналами вроде бы небольшое штраф 500 рублей или лишение прав на несколько месяцев. А вот последствия от нарушения могут быть просто катастрофическими - вплоть до смерти пациента.


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