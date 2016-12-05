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Прокуратура также потребовала назначить каждому подсудимому штраф в размере 500 тысяч рублей. Сегодня обвиняемые выступили с "последним словом".

Повторный судебный процесс по делу "Кировлеса" близится к завершению. Сегодня обвиняемым было предоставлено последнее слово. Из зала суда - репортаж Ивана Швецова.Сегодня в Ленинском районном суде Кирова прошли прения сторон на повторном процессе по делу «Кировлеса». Навальный и Офицеров свою вину не признали, защита попросила оправдать подсудимых.Обвинение, в свою очередь, попросило суд приговорить Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно. Для второго подсудимого Петра Офицерова представители прокуратуры запросили четыре года условно.Добавим, что обвинительный вердикт по делу Кировлеса лишит Алексея Навального права на участие в грядущих президентских выборах, однако сам блогер заявил, что отказываться от ведения предвыборной кампании не намерен и будет добиваться отмены решения суда. Приговор огласят 8 февраля в 13:00.