Повторный судебный процесс по делу "Кировлеса" близится к завершению
Сегодня, 10:31 | Просмотров: 108 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Сегодня в Ленинском районном суде Кирова прошли прения сторон на повторном процессе по делу «Кировлеса». Навальный и Офицеров свою вину не признали, защита попросила оправдать подсудимых.
Обвинение, в свою очередь, попросило суд приговорить Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно. Для второго подсудимого Петра Офицерова представители прокуратуры запросили четыре года условно.
Прокуратура также потребовала назначить каждому подсудимому штраф в размере 500 тысяч рублей. Сегодня обвиняемые выступили с "последним словом".
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