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Новости / Общество

Повторный судебный процесс по делу "Кировлеса" близится к завершению

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 108 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Повторный судебный процесс по делу "Кировлеса" близится к завершению. Сегодня обвиняемым было предоставлено последнее слово. Из зала суда - репортаж Ивана Швецова.

Сегодня в Ленинском районном суде Кирова прошли прения сторон на повторном процессе по делу «Кировлеса». Навальный и Офицеров свою вину не признали, защита попросила оправдать подсудимых.

Обвинение, в свою очередь, попросило суд приговорить Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно. Для второго подсудимого Петра Офицерова представители прокуратуры запросили четыре года условно.

Прокуратура также потребовала назначить каждому подсудимому штраф в размере 500 тысяч рублей. Сегодня обвиняемые выступили с "последним словом".
 
 
Добавим, что обвинительный вердикт по делу Кировлеса лишит Алексея Навального права на участие в грядущих президентских выборах, однако сам блогер заявил, что отказываться от ведения предвыборной кампании не намерен и будет добиваться отмены решения суда. Приговор огласят 8 февраля в 13:00.


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