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Новости / Общество

В Кировской области вновь высадится "Снежный десант"

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 99 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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"Снежный десант" вновь высадился в Кировской области. Бойцы студенческих отрядов в рамках областного социального проекта побывают в Немском, Фаленском, Опаринском, Уржумском и Зуевском районах. Как проходил общий сбор десантников перед стартом, увидела Милана Поварницина.
 
 
Количество синего цвета превышает все мыслимые нормы. А на сцене - зажигательные танцы. Сразу понятно: здесь собрались самые активные и веселые бойцы студотрядов - "снежные десантники".

Пять отрядов "снежного десанта"- "Айсберг", "Пломбир", "Полярная звезда", "Северное сияние" и "Лавина" отправятся в районы области. Каждый день они "высаживаются" в новом населенном пункте с доброй миссией. Берутся за любую работу, помогают ветеранам, пенсионерам, инвалидам. Проводят спортивные состязания, мастер-классы, дают концерты.

В Кировской области вновь высадится "Снежный десант"ЯНА ЗЫКИНА, УЧАСТНИЦА "СНЕЖНОГО ДЕСАНТА":
«Я еду уже второй раз на "Снежный десант", я очень хочу попасть и в предвкушении. Я готовилась к этому. Я готова и эмоционально, и морально, и физически. Почему хочется? На мой взгляд, "Снежный десант" - это очень искренняя, добрая акция, где ты можешь себя проявить как человек, как личность, а также можешь поделиться чуточку добром, теплом с другими людьми».

Активисты живут в школах, спят на матах и сами готовят завтрак. Из вещей с собой берут лишь самое необходимое - спальный мешок, рюкзак, кто-то - гитару. Но стесненные условия их нисколько не смущают. В "десанте" как говорится лишних людей не бывает.

В Кировской области вновь высадится "Снежный десант"АРТЕМ ПЛАКСИН, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ведется отбор среди студенческих отрядов, не каждый может поехать в десант - это большая привилегия, как выезд на целину, на 3 трудовой семестр. Выбираем лучших из лучших».

"Снежный десант" вот уже несколько лет объединяет активистов студотрядов. Впервые он прошел в 2014 году. Начиналось все с одного отряда, сейчас их уже пять, а это сто с лишним участников.

В 2016 году "Снежный десант" вошел во Всероссийскую патриотическую акцию. А в этом году к социальному проекту впервые присоединилась активисты Российского движения школьников. Общими усилиями они подарят чуточку добра почти двум тысячам человек.

- Пора, собирайся, поехали с нами, забей на учебу. Мы вместе с отрядом объедем все сами - в этом у нас несомненный талант. Там, где совсем незнакомые лица мы верим, что люди с открытой душой. С отрядом работаем и веселимся, вместе пройдем этот путь большой.


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