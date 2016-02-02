В Кировской области вновь высадится "Снежный десант"

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"Снежный десант" вновь высадился в Кировской области. Бойцы студенческих отрядов в рамках областного социального проекта побывают в Немском, Фаленском, Опаринском, Уржумском и Зуевском районах. Как проходил общий сбор десантников перед стартом, увидела Милана Поварницина.Количество синего цвета превышает все мыслимые нормы. А на сцене - зажигательные танцы. Сразу понятно: здесь собрались самые активные и веселые бойцы студотрядов - "снежные десантники".Пять отрядов "снежного десанта"- "Айсберг", "Пломбир", "Полярная звезда", "Северное сияние" и "Лавина" отправятся в районы области. Каждый день они "высаживаются" в новом населенном пункте с доброй миссией. Берутся за любую работу, помогают ветеранам, пенсионерам, инвалидам. Проводят спортивные состязания, мастер-классы, дают концерты.Активисты живут в школах, спят на матах и сами готовят завтрак. Из вещей с собой берут лишь самое необходимое - спальный мешок, рюкзак, кто-то - гитару. Но стесненные условия их нисколько не смущают. В "десанте" как говорится лишних людей не бывает."Снежный десант" вот уже несколько лет объединяет активистов студотрядов. Впервые он прошел в 2014 году. Начиналось все с одного отряда, сейчас их уже пять, а это сто с лишним участников.В 2016 году "Снежный десант" вошел во Всероссийскую патриотическую акцию. А в этом году к социальному проекту впервые присоединилась активисты Российского движения школьников. Общими усилиями они подарят чуточку добра почти двум тысячам человек.