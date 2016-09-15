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Новости / Общество

Мастер-класс по валянию из шерсти

Сегодня, 10:36 | Просмотров: 102 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Морозы никак не хотят покидать наш регион. И многие кировчане уже подумывают о необходимости завести одежду и обувь потеплее. В северных краях - это, конечно же, валенки. И сейчас старинная техника валяния шерсти набирает все большую популярность.

- Это у нас валяние полотна. Берется палантин, потом из него мы сделаем жилетку.

После процедуры, которая называется старинным словом "валяние", рисунок на палантине меняется до неузнаваемости. Именно эффект чуда, непредсказуемость, привлекают многих мастериц. Изделия из валеной шерсти получаются фактурные и необычные.

Мастер-класс по валянию из шерстиГАЛИНА ТАТАЕВА, МАСТЕРИЦА ПО ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ:
«Делается пальто, плащи, туники, кофты, жилетки, детские вещи. Шерсть комфорта - собирает влагу, дышит».

Галина Татаева занимается техникой валяния три года, до этого увлекалась лоскутным шитьем. Своим мастерством она делится в Областном Доме народного творчества. Говорит, что в валянии, как и в печворке, много живописи - все рисунки мастера придумывают сами.

ГАЛИНА ТАТАЕВА, МАСТЕРИЦА ПО ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ:
«Декор можно делать нитками, вискозой, тканью, все это кусочки ткани, будет шапочка».

Сама по себе техника валяния на первый взгляд простая, но довольно трудоемкая. Основной материал - это натуральная шерсть разной плотности.

ГАЛИНА ТАТАЕВА, МАСТЕРИЦА ПО ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ:
«сначала мы выкладываем шерсть, потом накладываем сеточку, через сеточку заливаем водой с мылом».

Дальше делается затирка и собственно сама увалка. Мастерице Надежде Катаевой удобнее всего валять шерсть на обычной пластиковой трубе. После такой физической разминки войлок хорошо уплотняется. Затем изделию придают форму и сушат. Вещи получаются теплые и легкие.

Мастер-класс по валянию из шерстиНАДЕЖДА КАТАЕВА:
«Она натуральная, мягкая, когда видишь взгляды, когда людям нравится, думаешь, что я это сама сделала».

Технику валяния может освоить любой человек. Уже на первом занятии новички делают сумочки или тапочки. Со временем начинают валять головные уборы и одежду. Галине Татаевой по душе создавать вещи, стилизованные под старину. Недавно коллекцию мастерицы отметили на конкурсе народного костюма в Ярославле. Больше всего жюри понравилось, что все это сделано для жизни, чтобы было приятно и смотреть, и носить.


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