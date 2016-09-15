Мастер-класс по валянию из шерсти

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Морозы никак не хотят покидать наш регион. И многие кировчане уже подумывают о необходимости завести одежду и обувь потеплее. В северных краях - это, конечно же, валенки. И сейчас старинная техника валяния шерсти набирает все большую популярность.После процедуры, которая называется старинным словом "валяние", рисунок на палантине меняется до неузнаваемости. Именно эффект чуда, непредсказуемость, привлекают многих мастериц. Изделия из валеной шерсти получаются фактурные и необычные.Галина Татаева занимается техникой валяния три года, до этого увлекалась лоскутным шитьем. Своим мастерством она делится в Областном Доме народного творчества. Говорит, что в валянии, как и в печворке, много живописи - все рисунки мастера придумывают сами.Сама по себе техника валяния на первый взгляд простая, но довольно трудоемкая. Основной материал - это натуральная шерсть разной плотности.Дальше делается затирка и собственно сама увалка. Мастерице Надежде Катаевой удобнее всего валять шерсть на обычной пластиковой трубе. После такой физической разминки войлок хорошо уплотняется. Затем изделию придают форму и сушат. Вещи получаются теплые и легкие.Технику валяния может освоить любой человек. Уже на первом занятии новички делают сумочки или тапочки. Со временем начинают валять головные уборы и одежду. Галине Татаевой по душе создавать вещи, стилизованные под старину. Недавно коллекцию мастерицы отметили на конкурсе народного костюма в Ярославле. Больше всего жюри понравилось, что все это сделано для жизни, чтобы было приятно и смотреть, и носить.