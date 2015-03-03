Рукотоворный дембельский альбом в Музейно-выставочном центре Кирово-Чепецка

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Культура, уходящая в прошлое. В музейно-выставочном центре в Кирово-Чепецке сегодня можно увидеть рукотворные дембельские альбомы, когда-то неотъемлемую часть армейской субкультуры. Что побудило авторов выставки обратиться к необычной теме?Папа Надежды Шаклеиной Алексей Смирнов попал на войну в сорок третьем году. Их, курсантов училища в городе Кинешме направили в пятую танковую резервную бригаду. Войну он закончил уже в Германии. Но не вернулся со всеми домой, а остался служить. Оттуда и привез столь дорогой его семье альбом.Потускневшие от времени фотографии, альбомы, документы - все это кировчане активно приносят в музейно-выставочный центр. Они станут экспонатами выставки. Но она не столько будет посвящена дембельскому альбому как таковому, а скорее призвана показать, какой она была - служба в рядах вначале советской, а потом и российской армии. В понимании того, кто через нее прошел.Экспонаты перенесут посетителей во время, когда предложение откосить от армии воспринималось с недоумением. А не служивший считался человеком второго сорта. Поэтому служили и более того - с радостью вспоминали о годах, проведенных на службе. На любой встрече неизменно начинались разговоры на армейскую тему. Каждому было что сказать.Или мастерили такой "самзидат", альбом - на память об армейской жизни, собирая в него рисунки, фотографии, открытки, документы, пожелания сослуживцев. В этой области Владимир Северюхин знаток - он много кому помог их оформить. И не даст соврать: книги получались очень разные, но всегда яркие.А на последних страницах красовался приказ Министра обороны Советского Союза.Об армейских традициях и уникальной субкультуре - можно будет узнать уже 2 февраля. В рамках выставки "Дембельский альбом" посетителей ждут концерты, встречи, лекции, игры. Публичные экскурсии по выставке будут проводить не только сотрудники центра, но и сами ее непосредственные участники.