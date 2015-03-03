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Рукотоворный дембельский альбом в Музейно-выставочном центре Кирово-Чепецка

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 108 | Автор: Милана Поварницина | Версия для печати
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Культура, уходящая в прошлое. В музейно-выставочном центре в Кирово-Чепецке сегодня можно увидеть рукотворные дембельские альбомы, когда-то неотъемлемую часть армейской субкультуры. Что побудило авторов выставки обратиться к необычной теме?

- Надежда Алексеевна, вы хорошо знаете эти фотографии. Сделайте комментарии к ним.
- Но вот эти фотографии в этот альбом собраны, начиная с 1945 года 1950 год до начала 50 года,
- Это вот сразу после окончания войны. Вот папа с другом, с гвардейским значком стоит.

Папа Надежды Шаклеиной Алексей Смирнов попал на войну в сорок третьем году. Их, курсантов училища в городе Кинешме направили в пятую танковую резервную бригаду. Войну он закончил уже в Германии. Но не вернулся со всеми домой, а остался служить. Оттуда и привез столь дорогой его семье альбом.

Рукотоворный дембельский альбом в Музейно-выставочном центре Кирово-ЧепецкаНАДЕЖДА ШАКЛЕИНА:
«Он очень с душой собирал этот альбом, хранила мама его. После того, как не стало ни мамы, ни папы, он оказался у нас с сестрой и мы решили его принести. На каждой фотографии подпись - лучшему другу Леше, город Пренцлау, Гюстров. Это все Германия. Такие чистые, добрые, душевные пожелания».

Потускневшие от времени фотографии, альбомы, документы - все это кировчане активно приносят в музейно-выставочный центр. Они станут экспонатами выставки. Но она не столько будет посвящена дембельскому альбому как таковому, а скорее призвана показать, какой она была - служба в рядах вначале советской, а потом и российской армии. В понимании того, кто через нее прошел.

Рукотоворный дембельский альбом в Музейно-выставочном центре Кирово-ЧепецкаЕЛЕНА ЗАГАЙНОВА, КУРАТОР ВЫСТАВКИ "ДЕМБЕЛЬСКИЙ АЛЬБОМ", ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Сейчас ученые считают, что дембельский альбом недооценен исследователями. И он представляет для исследователя уникальный предмет, который надо изучать, потому что только он раскроет субкультуру армейскую, которая уходит. Сейчас, когда срок службы один год, практически 99% приходят без альбома. Либо есть услуга оформления в электронном виде. Согласитесь, это совсем другое».

Экспонаты перенесут посетителей во время, когда предложение откосить от армии воспринималось с недоумением. А не служивший считался человеком второго сорта. Поэтому служили и более того - с радостью вспоминали о годах, проведенных на службе. На любой встрече неизменно начинались разговоры на армейскую тему. Каждому было что сказать.

Рукотоворный дембельский альбом в Музейно-выставочном центре Кирово-ЧепецкаВЛАДИМИР СЕВЕРЮХИН, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«До армии мне пришлось закончить детскую художественную школу. Это проявилось сначала в оформлении боевых листков, комнат. Потом наступило настоящее проклятие, ибо в армии после отбоя начиналась своя жизнь. Каптёрки, ленинские комнаты, разные помещения превращались в мастерские. Юдашкин мог отдыхать. Мы видим, как флот рулил. Но приоритет был у солдат стройбата. Гусар в такой парадной форме я больше не видал».

Или мастерили такой "самзидат", альбом - на память об армейской жизни, собирая в него рисунки, фотографии, открытки, документы, пожелания сослуживцев. В этой области Владимир Северюхин знаток - он много кому помог их оформить. И не даст соврать: книги получались очень разные, но всегда яркие.

ВЛАДИМИР СЕВЕРЮХИН, СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Тогда не было понятие "комиксов". Но они существовали в дембельских альбомах. Бумаги надо было много рисовать...Обычно альбом начинался с повестки - человек сохранил реликвию, бумажку, которая определила его жизнь на целых два года».

А на последних страницах красовался приказ Министра обороны Советского Союза.

- Вот этот приказ. И тот молодой военнослужащий, который первый вырезал из газеты и приносил приказ, получал бесценный дар - все старослужащие и дембеля отдавали ему порцию масла - роскошь для советской армии. Был такой незыблемый ритуал.

Об армейских традициях и уникальной субкультуре - можно будет узнать уже 2 февраля. В рамках выставки "Дембельский альбом" посетителей ждут концерты, встречи, лекции, игры. Публичные экскурсии по выставке будут проводить не только сотрудники центра, но и сами ее непосредственные участники.


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