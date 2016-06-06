В Кирове пройдет акция «Вместе против террора».

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8 апреля на Театральной площади города Кирова состоится гражданско-патриотическая акция «Вместе против террора».

Организаторами мероприятия выступили - Общественная палата Кировской области, Кировское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и областной совет ветеранов.

Планируется, что в акции примут участие общественные объединения города и области, региональные отделения политических партий, студенчество и молодежь, представители промышленных предприятий и все неравнодушные горожане.

В связи с проведением акции в центре города будет ограничено движение транспортных средств:

- с 7 до 11 часов временно запрещена остановка транспортных средств (кроме транспорта, обслуживающего проводимую акцию) по нечетной стороне улицы Спасской от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;



8 апреля временно будет прекращено движение транспортных средств:



с 9.45 до 11.00 по улице Карла Маркса от улицы Преображенкой до улицы Спасской;



с 9.45 до 11.00 - по улице Московской от улицы Дерендяева до улицы Володарского;



с 7.00 до 11.00 - по улице Карла Либкнехта от улицы Преображенской до улицы Спасской.