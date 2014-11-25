В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходов
Вчера, 10:17 | Просмотров: 195 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Благоприятную статистику 2016 года, когда число ДТП на кировских дорогах сократилось на пять с половиной процентов, подпортил год 2017. Существенно возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - они составляют почти половину от всех ДТП. За несколько месяцев этого года 6 пешеходов погибло, 53 получили травмы.
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД ПО Г.КИРОВУ:
«По времени суток пик аварийности приходится на период с 8 до 9 часов, с13 до 14, с 18 до 19. Максимальное количество на среду, пятницу и субботу».
Причина банальная - водители превышают скорость. Но интересно то, что провоцирует их на это ровное дорожное полотно. 26 отремонтированных городских улиц и именно на них сбивают пешеходов. А ведь в планах городской администрации сделать еще 55 участков. Выход один - вместе с дорогой закладывать в смету и сопутствующие объекты.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Тогда смотреть необходимость увеличение лежачих полицейских. Не всегда хватает средств на светофоры, но вместе с отремонтированными улицами должны быть и эти объекты».
У сотрудников ГИБДД своя версия причин ДТП. Одна из них ненадлежащее состояние пешеходных переходов, а точнее снежные массы, которые ограничивают видимость всем участникам дорожного движения. На виновников с начала года уже составлено 135 административных материалов.
АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД ПО Г.КИРОВУ:
«Из них 64 на должностных лиц, 5 на юридических - из-за недостатков содержания именно пешеходных переходов и остановок».
Глава городской администрации считает, что наказывать нужно ответственное лицо, а не организацию, это гораздо эффективнее.
АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Когда штраф несет начальник участка или директор он понимает, что должен изъять это из своего кармана».
На совещании подрядчиков еще раз призвали к добросовестной работе.
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