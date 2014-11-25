ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

08 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.9201
EURO: 60.5687
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходов

Вчера, 10:17 | Просмотров: 195 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
С начала года в областном центре увеличилось число ДТП с участием пешеходов. Основная причина - несоблюдение водителями скоростного режима. Анализ происшествий показал, что наибольшее их число происходит на отремонтированных участках дорог.

Благоприятную статистику 2016 года, когда число ДТП на кировских дорогах сократилось на пять с половиной процентов, подпортил год 2017. Существенно возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - они составляют почти половину от всех ДТП. За несколько месяцев этого года 6 пешеходов погибло, 53 получили травмы.

В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходовАЛЕКСАНДР ВЛАСОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД ПО Г.КИРОВУ:
«По времени суток пик аварийности приходится на период с 8 до 9 часов, с13 до 14, с 18 до 19. Максимальное количество на среду, пятницу и субботу».

Причина банальная - водители превышают скорость. Но интересно то, что провоцирует их на это ровное дорожное полотно. 26 отремонтированных городских улиц и именно на них сбивают пешеходов. А ведь в планах городской администрации сделать еще 55 участков. Выход один - вместе с дорогой закладывать в смету и сопутствующие объекты.

В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходовАЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Тогда смотреть необходимость увеличение лежачих полицейских. Не всегда хватает средств на светофоры, но вместе с отремонтированными улицами должны быть и эти объекты».
 
У сотрудников ГИБДД своя версия причин ДТП. Одна из них ненадлежащее состояние пешеходных переходов, а точнее снежные массы, которые ограничивают видимость всем участникам дорожного движения. На виновников с начала года уже составлено 135 административных материалов.

АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГИБДД ПО Г.КИРОВУ:
«Из них 64 на должностных лиц, 5 на юридических - из-за недостатков содержания именно пешеходных переходов и остановок».

Глава городской администрации считает, что наказывать нужно ответственное лицо, а не организацию, это гораздо эффективнее.

АЛЕКСАНДР ПЕРЕСКОКОВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Когда штраф несет начальник участка или директор он понимает, что должен изъять это из своего кармана».

На совещании подрядчиков еще раз призвали к добросовестной работе.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Бывший заместитель директора "Подлевского психоневрологического интерната" предстанет перед судом.

12:37 07.04.2017


Бывший заместитель директора "Подлевского психоневрологического интерната" предстанет перед судом.

В п. Рудничном бывшую заведующую детсадом подозревают в присвоении казенных денежных средств.

12:30 07.04.2017


В п. Рудничном бывшую заведующую детсадом подозревают в присвоении казенных денежных средств.

Бойцы Росгвардии задержали группу молодых людей, угнавших автомобиль.

12:23 07.04.2017


Бойцы Росгвардии задержали группу молодых людей, угнавших автомобиль.

В Кирове поймали трех подростков, угнавших мотоцикл.

12:16 07.04.2017


В Кирове поймали трех подростков, угнавших мотоцикл.

В Кировской области - новые случаи бешенства

11:45 07.04.2017


В Кировской области - новые случаи бешенства

Жительницу микрорайона Радужный будут судить за организацию наркопритона.

10:28 07.04.2017


Жительницу микрорайона Радужный будут судить за организацию наркопритона.

В Кирове пройдет акция «Вместе против террора».

10:07 07.04.2017


В Кирове пройдет акция «Вместе против террора».

Все новости

Вести. Кировская область

Победа студии народного пения "Отрада"

15:27 07.04.2017


Победа студии народного пения "Отрада"

Новое оборудование в детском медицинском центре

15:18 07.04.2017


Новое оборудование в детском медицинском центре

Учения сотрудников МЧС

11:45 07.04.2017


Учения сотрудников МЧС

В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра Герцена

10:22 07.04.2017


В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра Герцена

В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходов

10:17 07.04.2017


В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходов

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Кировским водителям напомнили о правилах проезда пешеходных переходов

25.11.2014


Кировским водителям напомнили о правилах проезда пешеходных переходов

В октябре на дорогах г. Кирова произошло 23 ДТП с участием пешеходов

24.10.2016


В октябре на дорогах г. Кирова произошло 23 ДТП с участием пешеходов

Безопасность пешеходов

20.09.2016


Безопасность пешеходов

Пешеходы страдают

01.04.2010


Пешеходы страдают

Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению пешеходов-нарушителей

17.03.2017


Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению пешеходов-нарушителей

В Управлении ГИБДД подвели итоги 2008 года

21.01.2009


В Управлении ГИБДД подвели итоги 2008 года

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

30.03.2017


Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

Лучшие педагоги региона встретились в финале конкурса "Учитель года Кировской области"

27.03.2017


Лучшие педагоги региона встретились в финале конкурса "Учитель года Кировской области"

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх