В Кирове увеличилось число ДТП с участием пешеходов

Поделиться новостью:

С начала года в областном центре увеличилось число ДТП с участием пешеходов. Основная причина - несоблюдение водителями скоростного режима. Анализ происшествий показал, что наибольшее их число происходит на отремонтированных участках дорог.Благоприятную статистику 2016 года, когда число ДТП на кировских дорогах сократилось на пять с половиной процентов, подпортил год 2017. Существенно возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов - они составляют почти половину от всех ДТП. За несколько месяцев этого года 6 пешеходов погибло, 53 получили травмы.Причина банальная - водители превышают скорость. Но интересно то, что провоцирует их на это ровное дорожное полотно. 26 отремонтированных городских улиц и именно на них сбивают пешеходов. А ведь в планах городской администрации сделать еще 55 участков. Выход один - вместе с дорогой закладывать в смету и сопутствующие объекты.У сотрудников ГИБДД своя версия причин ДТП. Одна из них ненадлежащее состояние пешеходных переходов, а точнее снежные массы, которые ограничивают видимость всем участникам дорожного движения. На виновников с начала года уже составлено 135 административных материалов.Глава городской администрации считает, что наказывать нужно ответственное лицо, а не организацию, это гораздо эффективнее.На совещании подрядчиков еще раз призвали к добросовестной работе.