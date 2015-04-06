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Новости / Общество

Учения сотрудников МЧС

Вчера, 11:45 | Просмотров: 132 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Областной центр готовится к паводку. Городской спасательный отряд совместно с сотрудниками МЧС проверил умения тех, кто работает на воде.

По легенде, спасателям поступила информация о том, что на реке попали в беду два человека. Городской отряд и сотрудники МЧС принимают решение спасать каждого по отдельности. На воду спущены две лодки.

Учения сотрудников МЧСЕВГЕНИЙ ЗЛОБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ГУ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это те силы, которые в прошлом году участвовали в весеннем половодье, работали в Дымково, Вересниках, сегодня мы посмотрели на их готовность. Т.е. можно сказать, что они готовы. Отработали взаимодействие, между федеральными поисково-спасательными отрядами и города».

Спасатели достают пострадавшего из холодной воды и оказывают ему первую помощь. Следующий эпизод - тушение возгорания при помощи мотопомпы. Свои навыки отработали и водолазы.

Учения сотрудников МЧСАЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«В первую очередь мы рассматривали готовность городского спасательного отряда его возможности, оборудование, снаряжение, которое имеется на вооружении те силы и средства, которые есть в наличии у города».

Спасатели справились со всеми задачами. Проверяющие поставили оценку отлично, однако, попросили не забывать, что это все же учения. Реальная ситуация может быть намного сложней. Отметим, полную боеготовность спасательные службы на воде должны принять 10-го апреля.


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