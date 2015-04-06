Учения сотрудников МЧС

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Областной центр готовится к паводку. Городской спасательный отряд совместно с сотрудниками МЧС проверил умения тех, кто работает на воде.По легенде, спасателям поступила информация о том, что на реке попали в беду два человека. Городской отряд и сотрудники МЧС принимают решение спасать каждого по отдельности. На воду спущены две лодки.Спасатели достают пострадавшего из холодной воды и оказывают ему первую помощь. Следующий эпизод - тушение возгорания при помощи мотопомпы. Свои навыки отработали и водолазы.Спасатели справились со всеми задачами. Проверяющие поставили оценку отлично, однако, попросили не забывать, что это все же учения. Реальная ситуация может быть намного сложней. Отметим, полную боеготовность спасательные службы на воде должны принять 10-го апреля.