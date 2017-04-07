В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Вместе против террора".
Сегодня, 11:37 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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Более пяти тысяч кировчан приняли участие в мероприятии, посвященном памяти жертв взрыва в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года.
Организаторами мероприятия на Театральной площади выступили Общественная палата Кировской области, Кировское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и областной совет ветеранов.
В акции приняли участие общественные объединения города и области, региональные отделения политических партий, студенчество и молодежь, представители промышленных предприятий и все неравнодушные горожане, всего более пяти тысяч человек.
Взрывы в Санкт-Петербурге никого не оставили равнодушными, по всей России прошла волна митингов, направленных на осуждение террористических действий в отношении мирных граждан нашей страны.
- Мы пришли сюда из солидарности, чтобы все видели - мы одна страна, одна большая сила, мы сплочены и мы вместе! - комментировали участники акции.
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