В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Вместе против террора".

Поделиться новостью:

Более пяти тысяч кировчан приняли участие в мероприятии, посвященном памяти жертв взрыва в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года.

Организаторами мероприятия на Театральной площади выступили Общественная палата Кировской области, Кировское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и областной совет ветеранов.

В акции приняли участие общественные объединения города и области, региональные отделения политических партий, студенчество и молодежь, представители промышленных предприятий и все неравнодушные горожане, всего более пяти тысяч человек.

Взрывы в Санкт-Петербурге никого не оставили равнодушными, по всей России прошла волна митингов, направленных на осуждение террористических действий в отношении мирных граждан нашей страны.

- Мы пришли сюда из солидарности, чтобы все видели - мы одна страна, одна большая сила, мы сплочены и мы вместе! - комментировали участники акции.