В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.

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9 апреля 2017 года Русская Православная Церковь отмечает великий двунадесятый праздник - Вход Господень в Иерусалим или по-народному — Вербное воскресенье.

В этот день верующие вспоминают торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его страстей и распятия.

Праздник предваряет собой Страстную седмицу, которая завершается Пасхой Христовой.

В России, по традиции, этот день верующие встречают с веточками вербы, освященными накануне в храме.

Ветви вербы – это аналог пальмовых ветвей, с которыми жители Иерусалима встречали Христа.