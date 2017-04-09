В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.
Сегодня, 10:15 | Просмотров: 112 | Версия для печати
Поделиться новостью:
9 апреля 2017 года Русская Православная Церковь отмечает великий двунадесятый праздник - Вход Господень в Иерусалим или по-народному — Вербное воскресенье.
В этот день верующие вспоминают торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его страстей и распятия.
Праздник предваряет собой Страстную седмицу, которая завершается Пасхой Христовой.
В России, по традиции, этот день верующие встречают с веточками вербы, освященными накануне в храме.
Ветви вербы – это аналог пальмовых ветвей, с которыми жители Иерусалима встречали Христа.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|