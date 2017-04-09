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Новости / Общество

В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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9 апреля 2017 года Русская Православная Церковь отмечает великий двунадесятый праздник - Вход Господень в Иерусалим или по-народному — Вербное воскресенье.
 
В этот день верующие вспоминают торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его страстей и распятия.
 
Праздник предваряет собой Страстную седмицу, которая завершается Пасхой Христовой.
 
В России, по традиции, этот день верующие встречают с веточками вербы, освященными накануне в храме.
 
Ветви вербы – это аналог пальмовых ветвей, с которыми жители Иерусалима встречали Христа.


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