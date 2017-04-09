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Новости / Общество

Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойти

Вчера, 10:02 | Просмотров: 165 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Лужи по колено, грязь и глина по всей дороге - такой путь каждый день преодолевают жители микрорайона "Европейские улочки" города Кирова. Молодые родители с трудом добираются до садика. В чем причина такого загрязнения?

Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойтиЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Добраться до садика на машине-то тяжело, а пешком вообще нереально. Тротуара нет, может и был когда-то, но из-за стройки остался под глубоким слоем глины».

Без машины тут на самом деле делать нечего. Родителям даже приходится вызывать такси, чтобы преодолеть какие-то сотни метров до детского сада. Открылся он уже год назад, а дороги как не было, так и нет.

Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойтиОКСАНА ГУБАРЕВА:
«В садик мы уже ходим год, полтора, и вот на протяжении всего времени нам приходится добираться до садика через стройку, по глине, по грязи, каждый день. Мы ездим на машине, выезжаем и приходится ребенка просто доносить до садика на руках, а там надевать либо себе бахилы, чтобы не с грязной обувью заходить».

Возле садика родители обычно останавливаются, чтобы почистить ботинки с помощью снега. Заходить внутрь в такой грязной обуви не комфортно. Пачкаются здесь и машины, дорога вся разбита из-за спецтехники, микрорайон активно застраивается. Но есть и дома, которые временно не возводятся. Как раз такой - напротив садика.

Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойтиДМИТРИЙ ПОСКРЕБЫШЕВ:
«Условий здесь нет никаких, добираемся ужасно, все бампера на машинах оставляем, ходим по колено грязные, в сапогах, во всем. Спецтехника ходит, за дорогой никак не следят, зимой не выгребали, здесь ее не чистят».

Проблемные участки не только возле строек, на Московской лужи такие, что сухим из них не выйдешь, даже в резиновых сапогах.

Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойтиЛИДИЯ ВЯЗИНА:
«Тут вообще невозможно проходить, тут по переходу проходим, тоже вот так вот идут, и полные ботинки воды».
 
 
 
Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойтиАЛЕКСАНДР КАЗАКОВ:
«Очень плохие дороги, даже невозможно ходить по ним, как пройдешься - весь грязный становишься, машины обрызгивают очень плохо, вообще невозможно даже к остановке подойти».

Проконтролировать ситуацию во дворах намерены чиновники. Глава администрации Александр Перескоков потребовал управляющие компании "осушить озера". А если не хватит сил и техники, устроить с жильцами домов массовые субботники.


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