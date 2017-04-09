Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойти

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Лужи по колено, грязь и глина по всей дороге - такой путь каждый день преодолевают жители микрорайона "Европейские улочки" города Кирова. Молодые родители с трудом добираются до садика. В чем причина такого загрязнения?Без машины тут на самом деле делать нечего. Родителям даже приходится вызывать такси, чтобы преодолеть какие-то сотни метров до детского сада. Открылся он уже год назад, а дороги как не было, так и нет.Возле садика родители обычно останавливаются, чтобы почистить ботинки с помощью снега. Заходить внутрь в такой грязной обуви не комфортно. Пачкаются здесь и машины, дорога вся разбита из-за спецтехники, микрорайон активно застраивается. Но есть и дома, которые временно не возводятся. Как раз такой - напротив садика.Проблемные участки не только возле строек, на Московской лужи такие, что сухим из них не выйдешь, даже в резиновых сапогах.Проконтролировать ситуацию во дворах намерены чиновники. Глава администрации Александр Перескоков потребовал управляющие компании "осушить озера". А если не хватит сил и техники, устроить с жильцами домов массовые субботники.