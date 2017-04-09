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В Кирове зафиксирован первый случай "нападения" клеща. Это произошло 24 марта в поселке Ганино. К счастью, клещ оказался не заражен никакими инфекциями. Тем не менее, Роспотребнадзор Кировской области просит кировчан быть крайне осторожными и соблюдать меры профилактики.Ежегодно в Кирове регистрируются заболевания клещевым энцефалитом и иными инфекциями, которые передают клещи. Сейчас, когда с каждым днем солнце припекает все ярче, эти насекомые начнут "атаковать". А точнее - уже начали.Чтобы избежать инфекций, которые передают клещи, готовиться нужно заранее. Например, на садовых участках необходимо провести профилактические мероприятия: благоустроить территорию - освободить ее от мусора, и, конечно, противоклещевые обработки. Напомним, что клещевой энцефалит - особо опасное заболевание. И практически 100 процентную защиту дает прививка.Кто не успел привиться осенью, то может это сделать сейчас. Существует ускоренная вакцинация в два подхода, интервал - 21 день. Правда экстренная прививка даст лишь частичную защиту. Пик активности клещей приходится на конец мая, начала июня, поэтому у всех еще есть возможность обезопасить себя и окружающих.