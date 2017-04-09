В Кирове зафиксирован первый случай "нападения" клеща
Вчера, 10:04 | Просмотров: 168 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Ежегодно в Кирове регистрируются заболевания клещевым энцефалитом и иными инфекциями, которые передают клещи. Сейчас, когда с каждым днем солнце припекает все ярче, эти насекомые начнут "атаковать". А точнее - уже начали.
ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году мы уже зарегистрировали первый случай нападения клеща на человека. Это случилось 24 марта. С появлением уже первых проталин такие факты каждый год отмечаются».
Чтобы избежать инфекций, которые передают клещи, готовиться нужно заранее. Например, на садовых участках необходимо провести профилактические мероприятия: благоустроить территорию - освободить ее от мусора, и, конечно, противоклещевые обработки. Напомним, что клещевой энцефалит - особо опасное заболевание. И практически 100 процентную защиту дает прививка.
ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день это делать еще не поздно. Вакцинация против клещевого энцефалита проводится весь год. Сейчас нужно завершить ревакцинацию тем, кто начал ее делать осенью, получив две прививки. Сделав третью, будет полная защищенность».
Кто не успел привиться осенью, то может это сделать сейчас. Существует ускоренная вакцинация в два подхода, интервал - 21 день. Правда экстренная прививка даст лишь частичную защиту. Пик активности клещей приходится на конец мая, начала июня, поэтому у всех еще есть возможность обезопасить себя и окружающих.
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