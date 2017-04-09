ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

11 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.3896
EURO: 60.7469
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове зафиксирован первый случай "нападения" клеща

Вчера, 10:04 | Просмотров: 168 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове зафиксирован первый случай "нападения" клеща. Это произошло 24 марта в поселке Ганино. К счастью, клещ оказался не заражен никакими инфекциями. Тем не менее, Роспотребнадзор Кировской области просит кировчан быть крайне осторожными и соблюдать меры профилактики.

Ежегодно в Кирове регистрируются заболевания клещевым энцефалитом и иными инфекциями, которые передают клещи. Сейчас, когда с каждым днем солнце припекает все ярче, эти насекомые начнут "атаковать". А точнее - уже начали.

В Кирове зафиксирован первый случай "нападения" клещаЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году мы уже зарегистрировали первый случай нападения клеща на человека. Это случилось 24 марта. С появлением уже первых проталин такие факты каждый год отмечаются».

Чтобы избежать инфекций, которые передают клещи, готовиться нужно заранее. Например, на садовых участках необходимо провести профилактические мероприятия: благоустроить территорию - освободить ее от мусора, и, конечно, противоклещевые обработки. Напомним, что клещевой энцефалит - особо опасное заболевание. И практически 100 процентную защиту дает прививка.

ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день это делать еще не поздно. Вакцинация против клещевого энцефалита проводится весь год. Сейчас нужно завершить ревакцинацию тем, кто начал ее делать осенью, получив две прививки. Сделав третью, будет полная защищенность».

Кто не успел привиться осенью, то может это сделать сейчас. Существует ускоренная вакцинация в два подхода, интервал - 21 день. Правда экстренная прививка даст лишь частичную защиту. Пик активности клещей приходится на конец мая, начала июня, поэтому у всех еще есть возможность обезопасить себя и окружающих.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пенсионерка положила портмоне в корзину и пошла за покупками

13:57 10.04.2017


Пенсионерка положила портмоне в корзину и пошла за покупками

В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек

11:48 10.04.2017


В Кирове «Тотальный диктант» написали 600 человек

Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

11:37 10.04.2017


Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.

10:15 09.04.2017


В храмах Кирова православные верующие встретили Вербное воскресенье.

В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

10:01 09.04.2017


В Вятских Полянах ВАЗ-2114 врезался в "Renault Laguna".

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

9:55 09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

Вятскополянский завод «Молот-оружие» начинает выпуск новой продукции.

11:55 08.04.2017


Вятскополянский завод «Молот-оружие» начинает выпуск новой продукции.

Все новости

Вести. Кировская область

Обладатель "Хрустального пеликана" приобщает малышей к физической культуре

17:40 10.04.2017


Обладатель "Хрустального пеликана" приобщает малышей к физической культуре

Кировчан приглашают принять участие в субботниках

17:37 10.04.2017


Кировчан приглашают принять участие в субботниках

Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спорта

15:04 10.04.2017


Кировчане привезли награды с международного фестиваля сноуборда и горнолыжного спорта

В силу вступили поправки в правила дорожного движения

15:00 10.04.2017


В силу вступили поправки в правила дорожного движения

В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"

11:51 10.04.2017


В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кировской области клещи проснулись на месяц раньше обычных сроков

31.03.2015


В Кировской области клещи проснулись на месяц раньше обычных сроков

Клещи открыли сезон

27.03.2015


Клещи открыли сезон

В Кировской области зарегистрирован первый пострадавший от клеща

04.03.2016


В Кировской области зарегистрирован первый пострадавший от клеща

Несмотря на осень, клещи сохраняют активность

23.09.2015


Несмотря на осень, клещи сохраняют активность

Клещи просыпаются

01.04.2010


Клещи просыпаются

Как защитить себя от клещей?

15.04.2016


Как защитить себя от клещей?

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

30.03.2017


Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх