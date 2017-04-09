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Новости / Общество

Качество нового жилья в мкр. Долгушино: проверки

Вчера, 10:07 | Просмотров: 191 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В микрорайоне Долгушино возводят три новых дома по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Администрация Кирова контролирует все этапы строительства, чтобы избежать возможных недоделок.

Переселенцы из аварийного и ветхого жилья должны переехать в новостройки уже этим летом. Для них строят сразу 3 многоэтажки в микрорайоне Долгушино. Заказчик - кировская администрация, а значит именно она контролирует застройщика. Чтобы он работал качественно и в срок.

Качество нового жилья в мкр. Долгушино: проверкиАНДРЕЙ СПИРИДОНОВ, ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ:
«Полностью коробки выполнены, внутренние коммуникации заканчиваются, отопление подано, ничего не мешают выполнению отделочных работ, остается только установка санфаянса и электроплит».

Единственное, где в график не укладываются - это благоустройство территории. Весна оказалась затяжной, и промерзшая земля мешает приступить к работе. Поэтому договорились трудиться в ускоренном темпе, как только позволит погода. Окончание стройки с нетерпением ждут сотни человек

Качество нового жилья в мкр. Долгушино: проверкиАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Три новостройки для переселенцев сдадут уже в июне - июле этого года. Всего там будет 550 квартир, причем большинство из них строится под конкретных жильцов».

По закону площадь нового жилья должна совпадать с той, которой была у хозяина до переселения. Вот и приходиться строителям иногда делать весьма оригинальную планировку

Качество нового жилья в мкр. Долгушино: проверкиСЕРГЕЙ СТЯЖКИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Под каждого индивидуально. Есть у нас решение думы, в котором указано, что не меньше стольки-то квадратов должно предоставляться жилая площадь. Поэтому мы с этого расчета планируем и делаем проекты».

Программа по переселению заканчивается в этом году. Благодаря ей удалось решить квартирный вопрос у сотен тысяч людей по всей стране. Будет ли она продолжена, зависит от найдутся ли в казне деньги и какое решение примет федеральный центр.


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