Качество нового жилья в мкр. Долгушино: проверки

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В микрорайоне Долгушино возводят три новых дома по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Администрация Кирова контролирует все этапы строительства, чтобы избежать возможных недоделок.Переселенцы из аварийного и ветхого жилья должны переехать в новостройки уже этим летом. Для них строят сразу 3 многоэтажки в микрорайоне Долгушино. Заказчик - кировская администрация, а значит именно она контролирует застройщика. Чтобы он работал качественно и в срок.Единственное, где в график не укладываются - это благоустройство территории. Весна оказалась затяжной, и промерзшая земля мешает приступить к работе. Поэтому договорились трудиться в ускоренном темпе, как только позволит погода. Окончание стройки с нетерпением ждут сотни человекПо закону площадь нового жилья должна совпадать с той, которой была у хозяина до переселения. Вот и приходиться строителям иногда делать весьма оригинальную планировкуПрограмма по переселению заканчивается в этом году. Благодаря ей удалось решить квартирный вопрос у сотен тысяч людей по всей стране. Будет ли она продолжена, зависит от найдутся ли в казне деньги и какое решение примет федеральный центр.