В кировский кадетский корпус набирают воспитанников.
Сегодня, 10:26 | Просмотров: 151 | Версия для печати
Поделиться новостью:
С 10 по 30 апреля во вновь создаваемом Кировском кадетском корпусе пройдет приём документов от кандидатов на обучение в 5-11 классах.
Поступить в корпус могут мальчики и девочки, закончившие начальную общеобразовательную школу. Преимущественным правом пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
В июне состоятся вступительные испытания. Кандидатам предстоит написать контрольные работы по математике, русскому и иностранному языкам, а также тест по физической подготовки.
При приеме будут учитываться общественные, творческие и спортивные достижения кандидатов.
На время экзаменов будущим кадетам предоставят места в спальном корпусе. Для ребят также будет организовано питание в столовой.
Подробная информация о Кировском кадетском корпусе размещена на официальном сайте kadet-korpus.usite.pro.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
01.04.2016