В кировский кадетский корпус набирают воспитанников.

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С 10 по 30 апреля во вновь создаваемом Кировском кадетском корпусе пройдет приём документов от кандидатов на обучение в 5-11 классах.

Поступить в корпус могут мальчики и девочки, закончившие начальную общеобразовательную школу. Преимущественным правом пользуются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

В июне состоятся вступительные испытания. Кандидатам предстоит написать контрольные работы по математике, русскому и иностранному языкам, а также тест по физической подготовки.

При приеме будут учитываться общественные, творческие и спортивные достижения кандидатов.

На время экзаменов будущим кадетам предоставят места в спальном корпусе. Для ребят также будет организовано питание в столовой.

Подробная информация о Кировском кадетском корпусе размещена на официальном сайте kadet-korpus.usite.pro.