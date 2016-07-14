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Новости / Общество

В Кировской области летом отремонтируют 5 железнодорожных переездов.

Сегодня, 11:41 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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Переезды оснастят автоматической сигнализацией и устройствами заграждения (подъемными плитами).
 
Также будет проведен ямочный ремонт в зоне переездов.
 
В этом году запланированы ремонтные работы на 5 переездах.
 
В сезон летних путевых работ будет заменен резинокордовый настил на переездах: 874 км и 888 км перегона Котельнич - Марадыковский; 1040 км и 1058 км перегона Ардаши - Зуевка; 9 км (г.  Киров. ул. Лепсе).
 
Кроме того, на переезде 9 км на ул. Лепсе будет капитально отремонтировано устройство заграждения переезда. 
 
В 2016 году были начаты работы по оборудованию переезда 173 км участка Яр - Верхнекамская автоматической переездной сигнализацией, в текущем году работы будут закончены.


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