В Кировской области летом отремонтируют 5 железнодорожных переездов.

Поделиться новостью:

Переезды оснастят автоматической сигнализацией и устройствами заграждения (подъемными плитами).

Также будет проведен ямочный ремонт в зоне переездов.

В этом году запланированы ремонтные работы на 5 переездах.

В сезон летних путевых работ будет заменен резинокордовый настил на переездах: 874 км и 888 км перегона Котельнич - Марадыковский; 1040 км и 1058 км перегона Ардаши - Зуевка; 9 км (г. Киров. ул. Лепсе).

Кроме того, на переезде 9 км на ул. Лепсе будет капитально отремонтировано устройство заграждения переезда.

В 2016 году были начаты работы по оборудованию переезда 173 км участка Яр - Верхнекамская автоматической переездной сигнализацией, в текущем году работы будут закончены.