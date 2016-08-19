Поделиться новостью:

Глава региона побывал в Верхнекамском районе. Игорь Васильев познакомился с социальной инфраструктурой и провёл личный приём жителей.Программа визита стандартная - социальные объекты, производство, но подход всегда индивидуальный. Куда бы ни приехал Игорь Васильев, везде старается напрямую пообщаться с людьми.В Кирсинской центральной больнице глава региона посмотрел, как врачи принимают малышей, а потом поговорил со старшим поколением. И неожиданно получил комплимент в адрес своей команды.Красивых мужчин губернатор взял в поездку не эстетики ради. "Мужи" правительства нужны для того, чтобы на месте решать возникшие проблемы. И таковых здесь не мало. Взять хотя бы здравоохранение -ЦРБ есть, но узких специалистов не хватает. Электронная регистратура, по словам жителей, фактически не работает, многие вынуждены ходить к доктору платно. О том, что в медицине не все хорошо, губернатору посетовали и на заводе "Кирскабель". Рабочие говорили о том, что на профосмотры вынуждены ездить в Киров, а с сосудистыми заболеваниями в Слободской.Пообещал Игорь Васильев, и вернуть санавиацию - вертолеты уже есть, посадочные площадки у кировских больниц тоже скоро будут. Впрочем, невозможно посетить "Кирскабель" и не затронуть производственные вопросы - здесь действительно есть о чем сказать. Несмотря на все перипетии 90-х годов кирсинцам удалось сохранить производство кабеля. Завод добросовестно платит налоги, обеспечивает рабочими местами более тысячи человек.Это и самые тонкие провода, необходимые в быту, и мощнейшие подземные кабели, связывающие электросети. Продукция востребована не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. С 2002 года на предприятии реализовано несколько инвестпроектов по выпуску кабелей для нужд Министерства путей сообщения и атомной промышленностиПроизводить кабель на 550 киловольт стало возможным благодаря новой испытательной станции. Запустить ее планируют в мае, после этого начнется массовое производство. Трудовые достижения кирсинских рабочих не обошел вниманием и Игорь Васильев, заметив, что звание "Город трудовой славы" Кирс получил и благодаря нынешним труженикам.В торжественной обстановке глава региона передал жителям Кирса флаг - символ «Города трудовой славы». А позже признался, что району хочется помогать и помощь не заставит себя ждать.Посетил Игорь Васильев и местную церковь, которой больше ста лет. Храм требует ремонта и, по словам главы региона, восстанавливать его нужно всем миром.