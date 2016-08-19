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Глава региона побывал в Верхнекамском районе

Сегодня, 12:17 | Просмотров: 134 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Глава региона побывал в Верхнекамском районе. Игорь Васильев познакомился с социальной инфраструктурой и провёл личный приём жителей.

- Тебя как зовут?
- Саша.
- Ну, держи конструктор и не болей.

Программа визита стандартная - социальные объекты, производство, но подход всегда индивидуальный. Куда бы ни приехал Игорь Васильев, везде старается напрямую пообщаться с людьми.

В Кирсинской центральной больнице глава региона посмотрел, как врачи принимают малышей, а потом поговорил со старшим поколением. И неожиданно получил комплимент в адрес своей команды.

- Скоро 70.
- Берите с них пример.
- Очень красивые мужчины, честное слово.

Красивых мужчин губернатор взял в поездку не эстетики ради. "Мужи" правительства нужны для того, чтобы на месте решать возникшие проблемы. И таковых здесь не мало. Взять хотя бы здравоохранение -

ЦРБ есть, но узких специалистов не хватает. Электронная регистратура, по словам жителей, фактически не работает, многие вынуждены ходить к доктору платно. О том, что в медицине не все хорошо, губернатору посетовали и на заводе "Кирскабель". Рабочие говорили о том, что на профосмотры вынуждены ездить в Киров, а с сосудистыми заболеваниями в Слободской.

Глава региона побывал в Верхнекамском районеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ,  ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Смотрите, всю так называемую "оптимизацию" мы заворачиваем обратно. Возвращаем скорую помощь, узких специалистов».

Пообещал Игорь Васильев, и вернуть санавиацию - вертолеты уже есть, посадочные площадки у кировских больниц тоже скоро будут. Впрочем, невозможно посетить "Кирскабель" и не затронуть производственные вопросы - здесь действительно есть о чем сказать. Несмотря на все перипетии 90-х годов кирсинцам удалось сохранить производство кабеля. Завод добросовестно платит налоги, обеспечивает рабочими местами более тысячи человек.

Глава региона побывал в Верхнекамском районеЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня Кирскабель входит в пятерку крупнейших кабельных заводов России. Здесь, в этих цехах выпускают более 13 тысяч наименований проводов различных сечений».

Это и самые тонкие провода, необходимые в быту, и мощнейшие подземные кабели, связывающие электросети. Продукция востребована не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. С 2002 года на предприятии реализовано несколько инвестпроектов по выпуску кабелей для нужд Министерства путей сообщения и атомной промышленности

Глава региона побывал в Верхнекамском районеСЕРГЕЙ ВАСЕНИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА №4 ЗАВОДА "КИРСКАБЕЛЬ":
«Мы производим кабели среднего и высокого напряжения. В данный момент изготовили образец на 500 кВ - высокое напряжение».

Производить кабель на 550 киловольт стало возможным благодаря новой испытательной станции. Запустить ее планируют в мае, после этого начнется массовое производство. Трудовые достижения кирсинских рабочих не обошел вниманием и Игорь Васильев, заметив, что звание "Город трудовой славы" Кирс получил и благодаря нынешним труженикам.

В торжественной обстановке глава региона передал жителям Кирса флаг - символ «Города трудовой славы». А позже признался, что району хочется помогать и помощь не заставит себя ждать.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что мы внимательно посмотрим на дороги, на водоотведение. У нас нет волшебной палочки, но точечно вопросы мы решим».

Посетил Игорь Васильев и местную церковь, которой больше ста лет. Храм требует ремонта и, по словам главы региона, восстанавливать его нужно всем миром.


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