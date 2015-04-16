Количество авиарейсов Киров-Москва-Киров увеличено.
Сегодня, 16:08 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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С 11 апреля аэропорт «Победилово» совместно с авиакомпанией «Руслайн» увеличили количество рейсов по маршруту Киров-Москва-Киров.
Добавились вечерние рейсы из Москвы в Киров и утренние из Кирова в Москву на самолетах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Вылет из Кирова в Москву в 08:05, из Москвы в Киров в 22:45 ежедневно, кроме субботы.
Сейчас из Кирова в Москву и в обратном направлении осуществляется 3 рейса в день.
На линии работают авиакомпании «Саратовские авиалинии» и «Руслайн».
Расписание авиарейсов:
08:05 Киров 09:45 Москва (ДМД) 1,2,3,4,5,6 11.04.17-27.10.17
10:40 Киров 12:05 Москва (ДМД) 1,2,3,4,5,6,7 26.03.17-28.10.17
18:50 Киров 20:40 Москва (ДМД) 1,2,3,4,5,7 26.03.17-27.10.17
08:05 Киров 09:45 Москва (ДМД) 1,2,3,4,5,6 11.04.17-27.10.17
10:40 Киров 12:05 Москва (ДМД) 1,2,3,4,5,6,7 26.03.17-28.10.17
18:50 Киров 20:40 Москва (ДМД) 1,2,3,4,5,7 26.03.17-27.10.17
08:35 Москва (ДМД) 10:00 Киров 1,2,3,4,5,6,7 26.03.17-28.10.17
16:20 Москва (ДМД) 18:00 Киров 1,2,3,4,5,7 26.03.17-27.10.17
22:45 Москва (ДМД) 00:20 Киров 1,2,3,4,5,7 10.04.17-27.10.17
16:20 Москва (ДМД) 18:00 Киров 1,2,3,4,5,7 26.03.17-27.10.17
22:45 Москва (ДМД) 00:20 Киров 1,2,3,4,5,7 10.04.17-27.10.17
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