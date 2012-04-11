Поделиться новостью:

В нашу область сегодня съехались исследователи и краеведы из разных уголков России. Их объединил интерес к личности и творческому наследию философа и публициста 19 века Александра Герцена. В Кирове открылись традиционные Герценовские чтения.С 1835 по 1837 годы Герцен отбывал в Вятке ссылку. Его определили на работу в губернский статистический комитет. Здесь Герцен впервые занялся мало разработанной в то время наукой статистики и даже написал несколько статей по экономике, позже их опубликовали в газете "Вятские губернские ведомости". Кроме того Александр Герцен принял активное участие в проведении первой выставки естественных и искусственных произведений Вятской губернии, которую посетил сам цесаревич Александр.В отделе письменных источников Государственного исторического музея хранятся разные материалы о жизни и деятельности Герцена. Это, прежде всего, его письма Елизавете Грановской. Ну а самый интересный и редкий экспонат - маленькая картина галереи Капитолия в Риме, написанная маслом, по-видимому, самим Александром Ивановичем. На ежегодных Герценовских чтениях исследователи открывают все новые малоизученные страницы жизни знаменитого вятского ссыльного.Отметим, что в прошлом году Герценовские чтения посетил праправнук Александра Ивановича - Майкл Герцен.В этом году приехать в Киров у него не получилось, но он отправил свой доклад, который войдет в издания библиотеки имени Герцена.