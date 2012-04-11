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Новости / Общество

В Кирове открылись традиционные Герценовские чтения

Вчера, 17:52 | Просмотров: 141 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В нашу область сегодня съехались исследователи и краеведы из разных уголков России. Их объединил интерес к личности и творческому наследию философа и публициста 19 века Александра Герцена. В Кирове открылись традиционные Герценовские чтения.

В Кирове открылись традиционные Герценовские чтенияАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одна из главных заслуг Александра Герцена - открытие 18 декабря 1837 года Вятской публичной библиотеки. Кстати, первый ее читатель - сам Александр Иванович. И 100 лет назад библиотека получила его имя».

С 1835 по 1837 годы Герцен отбывал в Вятке ссылку. Его определили на работу в губернский статистический комитет. Здесь Герцен впервые занялся мало разработанной в то время наукой статистики и даже написал несколько статей по экономике, позже их опубликовали в газете "Вятские губернские ведомости". Кроме того Александр Герцен принял активное участие в проведении первой выставки естественных и искусственных произведений Вятской губернии, которую посетил сам цесаревич Александр.

В Кирове открылись традиционные Герценовские чтенияАРКАДИЙ КОЛОТОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Герцен принадлежал к "золотой" молодежи того времени. В Вятке он не терял этой позиции и общался с самыми известными людьми. Он был знаком с губернатором Вятской губернии и его окружением. Так было и в Москве, и других городах, где был Герцен».

В отделе письменных источников Государственного исторического музея хранятся разные материалы о жизни и деятельности Герцена. Это, прежде всего, его письма Елизавете Грановской. Ну а самый интересный и редкий экспонат - маленькая картина галереи Капитолия в Риме, написанная маслом, по-видимому, самим Александром Ивановичем. На ежегодных Герценовских чтениях исследователи открывают все новые малоизученные страницы жизни знаменитого вятского ссыльного.

В Кирове открылись традиционные Герценовские чтенияФЕДОР ПЕТРОВ, ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ (Г. МОСКВА):
«У нас обнаружился список статьи Герцена "Обращение к Государю Императору Александру II". Произведение это известное, но список переделан. Очевидно, он сделан для личной подачи самому Императору».

Отметим, что в прошлом году Герценовские чтения посетил праправнук Александра Ивановича - Майкл Герцен.

В Кирове открылись традиционные Герценовские чтенияМАЙКЛ ГЕРЦЕН, ПРАПРАВНУК АЛЕКСАНДРА ГЕРЦЕНА:
«Его самая главная идея была - прекратить крепостное право. Ему это удалось. Второе – это вольное слово. Это по сравнению с советскими временами ему тоже удалось, все двигается в лучшую сторону».

В этом году приехать в Киров у него не получилось, но он отправил свой доклад, который войдет в издания библиотеки имени Герцена.

В Кирове открылись традиционные Герценовские чтенияМИХАИЛ СУДОВИКОВ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "ОДИННАДЦАТЫЕ ГЕРЦЕНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ":
«В 21 веке Герцен актуален. Потому что он был гуманистом. Через все его творчество проходит тема "человека"».


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