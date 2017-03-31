Продолжение истории о судьбе бездомного кировчанина, прожившего три года на теплотрассе

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Сейчас для Константина Мышкина главное научиться заново ходить хотя бы на костылях. Протезы без документов ему не получить. Нужно дождаться паспорта, поэтому перед ним стоит только одна задача.

Мы продолжаем следить за судьбой бездомного кировчанина Константина Мышкина. Почти три года безногий мужчина провел на теплотрассе. В конце марта наши корреспонденты совместно с соцработниками разыскали Константина и помогли поместить его в больницу.Когда съемочная группа нашего канала вместе с медиками и представителями социального центра нашла Константина Мышкина на теплотрассе, здоровье и жизненные силы мужчины были уже на исходе. Самостоятельно передвигаться он почти не мог, и если бы не участие со стороны местных жителей, просто бы погиб на улице. После первичного осмотра Константина сразу направили в больницу, а организация «БОМЖ» занялась восстановлением документов.Однако, паспорт - это не единственная жизненно необходимая вещь. Для того, чтобы определить Константина в интернат, ему необходимо оформить и инвалидность. Без документов мужчина рискует вновь оказаться на теплотрассе. Несколько дней назад Владимиру Змееву позвонили из больницы, сообщив что больше держать пациента не могут. Мы направились в медучреждение, чтобы выяснить, там ли еще наш герой. Оказалось, что на месте и по неофициальным данным, его готовы держать здесь еще месяц, чтобы дождаться нового паспорта. Заботятся, по словам Константина, о нем хорошо, всем, чем нужно обеспечивают, лечат. В скором времени приведут в порядок и внешний вид.Не вызывает негатива присутствие Константина в больнице и у других пациентов. В столике лежит колода карт, а значит, коммуникации с соседями налажены. Мужчина утверждает, что родственники больных теперь приносят угощения и ему. Есть у Константина, как выяснилось, и своя родня. Отец, на лечение которого он когда-то потратил все вырученные с продажи собственной квартиры деньги, по- прежнему болен и живет у других людей. К другим близким мужчина не хочет обращаться по собственному желанию.Кроме ног, проблем со здоровьем у Константина Мышкина нет. Говорит, что в том случае, если ему помогут наладить свою жизнь, займется чем-нибудь полезным. Вполне возможно это будет ручная работа. Например, ремонт обуви или плетение.