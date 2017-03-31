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Продолжение истории о судьбе бездомного кировчанина, прожившего три года на теплотрассе

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 141 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Мы продолжаем следить за судьбой бездомного кировчанина Константина Мышкина. Почти три года безногий мужчина провел на теплотрассе. В конце марта наши корреспонденты совместно с соцработниками разыскали Константина и помогли поместить его в больницу.

Когда съемочная группа нашего канала вместе с медиками и представителями социального центра нашла Константина Мышкина на теплотрассе, здоровье и жизненные силы мужчины были уже на исходе. Самостоятельно передвигаться он почти не мог, и если бы не участие со стороны местных жителей, просто бы погиб на улице. После первичного осмотра Константина сразу направили в больницу, а организация «БОМЖ» занялась восстановлением документов.

Продолжение истории о судьбе бездомного кировчанина, прожившего три года на теплотрассеВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР КОГКУ СО «КИРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ»:
«Сейчас подаются документы на восстановление паспорта. Это процесс не быстрый. Так как паспорт он получал в городе Котлас Архангельской области. То есть, соответственно. То есть запросы будут идти достаточно длительное время. Думаю, что порядка месяца уйдет на то, чтобы восстановить ему паспорт».

Однако, паспорт - это не единственная жизненно необходимая вещь. Для того, чтобы определить Константина в интернат, ему необходимо оформить и инвалидность. Без документов мужчина рискует вновь оказаться на теплотрассе. Несколько дней назад Владимиру Змееву позвонили из больницы, сообщив что больше держать пациента не могут. Мы направились в медучреждение, чтобы выяснить, там ли еще наш герой. Оказалось, что на месте и по неофициальным данным, его готовы держать здесь еще месяц, чтобы дождаться нового паспорта. Заботятся, по словам Константина, о нем хорошо, всем, чем нужно обеспечивают, лечат. В скором времени приведут в порядок и внешний вид.

- Мне вот женщины пообещали, что меня подстригут, побреют.

Не вызывает негатива присутствие Константина в больнице и у других пациентов. В столике лежит колода карт, а значит, коммуникации с соседями налажены. Мужчина утверждает, что родственники больных теперь приносят угощения и ему. Есть у Константина, как выяснилось, и своя родня. Отец, на лечение которого он когда-то потратил все вырученные с продажи собственной квартиры деньги, по- прежнему болен и живет у других людей. К другим близким мужчина не хочет обращаться по собственному желанию.

- В Москве двоюродная сестра.
- А вы с ней не связывались?
- Нет.
- То есть она даже не знает, в каком вы положении, состоянии?
- Просто не хотите тревожить?
- Нет. Не хочу.

Сейчас для Константина Мышкина главное научиться заново ходить хотя бы на костылях. Протезы без документов ему не получить. Нужно дождаться паспорта, поэтому перед ним стоит только одна задача.
 
- Не унывай, веди себя здесь нормально, чтобы ни кто тебя здесь не выгнал, чтобы тебя здесь додержали до того момента, когда ты сможешь самостоятельно ходить.

Кроме ног, проблем со здоровьем у Константина Мышкина нет. Говорит, что в том случае, если ему помогут наладить свою жизнь, займется чем-нибудь полезным. Вполне возможно это будет ручная работа. Например, ремонт обуви или плетение.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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