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Новости / Общество

ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена

Сегодня, 11:42 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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В 2017 году начало Великорецкого крестного хода совпадает с большим православным праздником - Днём Святой Троицы, а также с Троицкой родительской субботой, когда принято посещать кладбища. В связи с этим оргкомитет по подготовке и проведению хода принял решение об изменении его маршрута после стоянки в Троицкой церкви (сл. Макарье).

Участники пройдут по ул. Павла Корчагина в сторону площади Коминтерна, далее - через переезд у площади Коминтерна и по ул. Искры в сторону д. Заборья. После часового привала перед д. Заборьем крестный ход двинется через д. Кассины, перейдёт трассу Подгорянка-Шихово и проследует в п. Бобино.

Наглядно изучить маршрут, узнать о протяжённости каждого участка крестного хода и времени в пути, а также посмотреть информацию по каждому месту остановки и подробное описание мероприятий можно в геоинформационной системе Кировской области.


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