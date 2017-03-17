ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена

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В 2017 году начало Великорецкого крестного хода совпадает с большим православным праздником - Днём Святой Троицы, а также с Троицкой родительской субботой, когда принято посещать кладбища. В связи с этим оргкомитет по подготовке и проведению хода принял решение об изменении его маршрута после стоянки в Троицкой церкви (сл. Макарье).Участники пройдут по ул. Павла Корчагина в сторону площади Коминтерна, далее - через переезд у площади Коминтерна и по ул. Искры в сторону д. Заборья. После часового привала перед д. Заборьем крестный ход двинется через д. Кассины, перейдёт трассу Подгорянка-Шихово и проследует в п. Бобино.Наглядно изучить маршрут, узнать о протяжённости каждого участка крестного хода и времени в пути, а также посмотреть информацию по каждому месту остановки и подробное описание мероприятий можно в геоинформационной системе Кировской области.