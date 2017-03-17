ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена
Сегодня, 11:42 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Участники пройдут по ул. Павла Корчагина в сторону площади Коминтерна, далее - через переезд у площади Коминтерна и по ул. Искры в сторону д. Заборья. После часового привала перед д. Заборьем крестный ход двинется через д. Кассины, перейдёт трассу Подгорянка-Шихово и проследует в п. Бобино.
Наглядно изучить маршрут, узнать о протяжённости каждого участка крестного хода и времени в пути, а также посмотреть информацию по каждому месту остановки и подробное описание мероприятий можно в геоинформационной системе Кировской области.
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