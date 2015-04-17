ГФИ в Яранске и Туже
Сегодня, 17:39 | Просмотров: 131 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Мы капитальный ремонт не платим. Муж сказал, что кому это я буду отдавать, если сам сижу в воде, нам по 78-мь лет.
Долги за капремонт уже составили 14 тысяч рублей. Зинаида Баннова и ее супруг принципиально не оплачивают квитанции. В их квартире уже долгое время протекает крыша, а коммунальщики бездействуют.
ЗИНАИДА БАННОВА, ЖИТЕЛЬ Г. ЯРАНСК:
«Мы не платим капитальный ремонт. Потому, что мы сами сидим в воде. А кому-то мы должны платить. А нам ведь 78 лет. Мы не доживем до того, как нам все это сделают».
Главный федеральный инспектор по Кировской области пообещал, что возьмет ситуацию под личный контроль. Владимир Климов рассказал Зинаиде Банновой, в их доме капремонт пройдет в следующем году, а в этом крышу должна сделать управляющая компания.
- Наша с вами задача - чтобы вода не текла. Вторая задача - взносы платить. Вы уж извините...
- Так пенсию ведь нам...
- Копить эти долги не надо.
На прием к главному федеральному инспектору в Яранске пришли около 20-ти человек. Жаловались на коммуналку и местных чиновников. После общения с жителями Владимир Климов встретился с представителями духовенства, а затем отправился с рабочим визитом в Тужинский район.
- Получается, что та машина, которая штатная ушла, необходима замена. Потому что выезжать уже некому?
Автотранспорт, недостаток молодых врачей - это одни из основных проблем Тужинской районной больницы. По словам Владимира Климова, ЦРБ находится в хорошем состоянии. В январе тут прошел косметический ремонт, капитальный был около пяти лет назад. Главный федеральный инспектор осмотрел кабинеты и ознакомился с оборудованием, которое есть в Тужинской ЦРБ. Затем отправился в школу-интернат.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПФО:
«Здесь, конечно, требуется реконструкция. Потому, что часть помещений достаточно старые. Часть из них уже не соответствует предъявляемым требованиям контрольно-надзорных органов. Поэтому... здесь предстоит работать».
В Тужинском районе Владимир Климов также провел прием населения и посетил многофункциональный центр.
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