ГФИ в Яранске и Туже

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Жалобы на коммуналку, неудачный бизнес и претензии к местным чиновникам. С этими вопросами жители Яранска пришли на прием к Главному федеральному инспектору по Кировской области.Долги за капремонт уже составили 14 тысяч рублей. Зинаида Баннова и ее супруг принципиально не оплачивают квитанции. В их квартире уже долгое время протекает крыша, а коммунальщики бездействуют.Главный федеральный инспектор по Кировской области пообещал, что возьмет ситуацию под личный контроль. Владимир Климов рассказал Зинаиде Банновой, в их доме капремонт пройдет в следующем году, а в этом крышу должна сделать управляющая компания.На прием к главному федеральному инспектору в Яранске пришли около 20-ти человек. Жаловались на коммуналку и местных чиновников. После общения с жителями Владимир Климов встретился с представителями духовенства, а затем отправился с рабочим визитом в Тужинский район.Автотранспорт, недостаток молодых врачей - это одни из основных проблем Тужинской районной больницы. По словам Владимира Климова, ЦРБ находится в хорошем состоянии. В январе тут прошел косметический ремонт, капитальный был около пяти лет назад. Главный федеральный инспектор осмотрел кабинеты и ознакомился с оборудованием, которое есть в Тужинской ЦРБ. Затем отправился в школу-интернат.В Тужинском районе Владимир Климов также провел прием населения и посетил многофункциональный центр.