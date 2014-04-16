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Сегодня, во Всемирный день авиации и космонавтики в музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли". Уникальные экспонаты увидела Анастасия Кетько.Кировчне впервые могут видеть настоящий скафандр "Орлан" для работы космонавта в открытом космосе. Изготовлен он на научно-производственном предприятии "Звезда". Еще один подарок музею Циолковского - аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.Кировчане могут увидеть медаль, которая вручается за освоение космического пространства, и даже антенны, находящиеся прямо сейчас в космосе. Первыми познакомились с новой экспозицией ученики гимназии имени Грина. Их удивило то, что космонавты пользуются исключительно карандашом, а космическую зубную пасту производят в Кирово-Чепецке. Не остались без внимания и открытки 60-80-х годов 20 века.Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных передал кировскому музею коллекцию плакатов с форумов космонавтов и астронавтов, её он собирал около 20 лет.Открыть в Кирове Детский космический центр планируется пятнадцатого июня.