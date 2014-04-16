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В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"

Сегодня, 17:43 | Просмотров: 115 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Сегодня, во Всемирный день авиации и космонавтики в музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли". Уникальные экспонаты увидела Анастасия Кетько.

В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"ИГОРЬ ЗАГРЕБИН, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ:
«Это скафандр выхода космонавта в космос. Подарок сделан Савиных для детского космического центра. Мы хотим, чтобы месяц экспонаты постояли тут, а через месяц они переедут в детский космический центр».

Кировчне впервые могут видеть настоящий скафандр "Орлан" для работы космонавта в открытом космосе. Изготовлен он на научно-производственном предприятии "Звезда". Еще один подарок музею Циолковского - аппараты связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.

В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, И.О. МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы рады, что у нас появились партнеры - крупное предприятие космической отрасли в Красноярске. Руководит им наш земляк - Николай Тестоедов».
 
Кировчане могут увидеть медаль, которая вручается за освоение космического пространства, и даже антенны, находящиеся прямо сейчас в космосе. Первыми познакомились с новой экспозицией ученики гимназии имени Грина. Их удивило то, что космонавты пользуются исключительно карандашом, а космическую зубную пасту производят в Кирово-Чепецке. Не остались без внимания и открытки 60-80-х годов 20 века.

В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"ЕВГЕНИЙ КАЙСИН, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ МУЗЕЯ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ:
«Данная выставка позволяет проследить эволюцию открытки на космическую тему. Открытки посвящены памятным датам в истории отечественной космонавтики».

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных передал кировскому музею коллекцию плакатов с форумов космонавтов и астронавтов, её он собирал около 20 лет.

- Эти плакаты будут висеть в рамках в Детском космическом центре. Там будет клуб юных космонавтов, где стоит аппаратура виртуальная, там и будут находиться все плакаты.

Открыть в Кирове Детский космический центр планируется пятнадцатого июня.


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