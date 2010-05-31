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Новости / Общество

ОНФ о состоянии детских площадок

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 115 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Эксперты общероссийского народного фронта снова взялись за детские площадки. В прошлом году их мониторинг показал, что больше половины - небезопасны. С тех пор ничего не изменилось. Как горожанам добиться обновления дворов?
 
ОНФ о состоянии детских площадокЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эта детская площадка во дворе на Маклина 45 выглядит совсем не привлекательно. Более того, она опасная. К примеру, эта металлическая горка советских времен не соответствует современным гостам. Здесь элементарно нет ограждений, и горка упирается прямо в землю».

Местами торчат болты, лестница и турники шатаются, посередине площадки - сразу три люка. Эту дворовую территорию похоже ни разу не ремонтировали. Местные жители готовы выйти на субботник, собрать мусор и старую траву, но поставить новое оборудование и спилить сухие деревья сами не могут.

ОНФ о состоянии детских площадокАНТОН СЕЛЕЗЕНЕВ:
«Эта площадка мне кажется, уже морально устарела, то есть все эти качели, лестница, горка, вот это дерево вообще нас пугает. Как ветер начинает дуть, с него сыплется кора, ветки. И вообще я считаю, что все это надо обновлять, все это делать».

Несколько раз они обращались в управляющую компанию, но бесполезно. Федеральные ГОСТы по обустройству площадок носят лишь рекомендательный характер, нормативных актов до сих пор нет. Поэтому и ответственность никто на себя не берет.

ОНФ о состоянии детских площадокАЛЕНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:
«Народный фронт выступает с таким предложением, чтобы сделать какую-то региональную, муниципальную нормативную базу, какие-то нормативные акты, которые обязывали, сделали ответственных лиц, чиновников, или управляющие компании, ну кто за это будет отвечать, и за присмотр и за обустройство этих детских площадок».
 
Тем более, в этом году Кировская область получит почти 300 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Большая часть денег рассчитана на благоустройство областного центра. До каких дворов дойдут средства - пока неизвестно. Кировчане могут подать заявку на участие в программе в администрации города.

АЛЕНА ЧЕСНОКОВА, ЭКСПЕРТ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОНФ:
«Решение могут принимать сами собственники, то есть вот сейчас на данный момент подано около 60 заявок от кировчан и в приоритете - все-таки это асфальтирование придомовых территорий, въездов, и строительство детских и спортивных площадок. Сами видите, у нас в каком это все состоянии, но у нас за это никто не отвечает».

Подобные же площадки представляют реальную угрозу для жизни и здоровья детей. Потому переоборудовать такие опасные дворы нужно как можно скорее.


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