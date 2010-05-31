ОНФ о состоянии детских площадок

Поделиться новостью:

Эксперты общероссийского народного фронта снова взялись за детские площадки. В прошлом году их мониторинг показал, что больше половины - небезопасны. С тех пор ничего не изменилось. Как горожанам добиться обновления дворов?Местами торчат болты, лестница и турники шатаются, посередине площадки - сразу три люка. Эту дворовую территорию похоже ни разу не ремонтировали. Местные жители готовы выйти на субботник, собрать мусор и старую траву, но поставить новое оборудование и спилить сухие деревья сами не могут.Несколько раз они обращались в управляющую компанию, но бесполезно. Федеральные ГОСТы по обустройству площадок носят лишь рекомендательный характер, нормативных актов до сих пор нет. Поэтому и ответственность никто на себя не берет.Тем более, в этом году Кировская область получит почти 300 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Большая часть денег рассчитана на благоустройство областного центра. До каких дворов дойдут средства - пока неизвестно. Кировчане могут подать заявку на участие в программе в администрации города.Подобные же площадки представляют реальную угрозу для жизни и здоровья детей. Потому переоборудовать такие опасные дворы нужно как можно скорее.