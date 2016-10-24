Проблемы в деревне Гнусино
Сегодня, 11:58 | Просмотров: 119 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Гнусинцам уже привычно вести подсчеты во сколько им обходиться выезд и въезд в деревню. Суммы в месяц выходят солидные. Поскольку установленный отбойник перекрыл дорожный кислород населенному пункту. Чтобы попасть в него, нужно сделать крюк в сторону Филейки и Коминтерна по нескольку километров.
КОНСТАНТИН СИТЧИХИН, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ:
«Камазы с песком с карьеров они убили всю кольцевую развязку. Я специально ездил туда два раза. Стоял и наблюдал, как они по встречке ездят тихонечко. Бочком проползают и уходят к себе туда».
В сложное положение поставлены и экстренно-спасательные службы. Разрулить проблемы водителей общественникам представляется простым способом. Таким, каким когда-то была решена проблема пешеходов.
Дорога, идущая через Новый мост, недавно сменила категорию. Она стала автомагистралью. Но знаков, указывающих на новый статус, на ней нет. И в целом, по мнению, членов группы, дорога мало соответствует установленным критериям. Поэтому, уместным видится пример улицы Производственная.
ШАМИЛЬ БУЗИКОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ:
«Поставили там светофор и сделали разрыв, чтобы Алтай-сервису было удобнее заезжать. Фура ведь не будет заезжать через Щорса. Там перекресток узкий и она все движение перекроет. А тут мы сделали ему разрывчик. На дорогой заезжай».
У городской администрации и Госавтоинспекции свои доводы. Почему решение ситуации с Гнусино пока не может сдвинуться с мертвой точки.
ФЕДОР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Там есть две транспортные кольцевые развязки. Они позволяют безопасно выполнить разворот или поворот к данному населенному пункту. Или мы думаем о 50 км, которые надо проверить, либо о безопасности дорожного движения».
Окончательный ответ на вопрос, сможет ли деревня быть в прямой доступности для жителей, смогут дать проектировщики. Но только после проработки всех возможных вариантов решения затянувшейся дорожной проблемы.
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