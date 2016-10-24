Проблемы в деревне Гнусино

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Региональной группе общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог вновь пришлось вернуться к проблемам деревни Гнусино. Пять лет назад на автотрассе установили отбойник. С одной стороны, он значительно снизил аварийность на участке. Но с другой, создал сложности для жителей деревни. Роман Четвериков с подробностями.Гнусинцам уже привычно вести подсчеты во сколько им обходиться выезд и въезд в деревню. Суммы в месяц выходят солидные. Поскольку установленный отбойник перекрыл дорожный кислород населенному пункту. Чтобы попасть в него, нужно сделать крюк в сторону Филейки и Коминтерна по нескольку километров.В сложное положение поставлены и экстренно-спасательные службы. Разрулить проблемы водителей общественникам представляется простым способом. Таким, каким когда-то была решена проблема пешеходов.Дорога, идущая через Новый мост, недавно сменила категорию. Она стала автомагистралью. Но знаков, указывающих на новый статус, на ней нет. И в целом, по мнению, членов группы, дорога мало соответствует установленным критериям. Поэтому, уместным видится пример улицы Производственная.У городской администрации и Госавтоинспекции свои доводы. Почему решение ситуации с Гнусино пока не может сдвинуться с мертвой точки.Окончательный ответ на вопрос, сможет ли деревня быть в прямой доступности для жителей, смогут дать проектировщики. Но только после проработки всех возможных вариантов решения затянувшейся дорожной проблемы.