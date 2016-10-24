ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

13 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6019
EURO: 60.2867
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Проблемы в деревне Гнусино

Сегодня, 11:58 | Просмотров: 119 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Региональной группе общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог вновь пришлось вернуться к проблемам деревни Гнусино. Пять лет назад на автотрассе установили отбойник. С одной стороны, он значительно снизил аварийность на участке. Но с другой, создал сложности для жителей деревни. Роман Четвериков с подробностями.

Гнусинцам уже привычно вести подсчеты во сколько им обходиться выезд и въезд в деревню. Суммы в месяц выходят солидные. Поскольку установленный отбойник перекрыл дорожный кислород населенному пункту. Чтобы попасть в него, нужно сделать крюк в сторону Филейки и Коминтерна по нескольку километров.

Проблемы в деревне ГнусиноКОНСТАНТИН СИТЧИХИН, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ:
«Камазы с песком с карьеров они убили всю кольцевую развязку. Я специально ездил туда два раза. Стоял и наблюдал, как они по встречке ездят тихонечко. Бочком проползают и уходят к себе туда».
 
В сложное положение поставлены и экстренно-спасательные службы. Разрулить проблемы водителей общественникам представляется простым способом. Таким, каким когда-то была решена проблема пешеходов.

Дорога, идущая через Новый мост, недавно сменила категорию. Она стала автомагистралью. Но знаков, указывающих на новый статус, на ней нет. И в целом, по мнению, членов группы, дорога мало соответствует установленным критериям. Поэтому, уместным видится пример улицы Производственная.

Проблемы в деревне ГнусиноШАМИЛЬ БУЗИКОВ, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ:
«Поставили там светофор и сделали разрыв, чтобы Алтай-сервису было удобнее заезжать. Фура ведь не будет заезжать через Щорса. Там перекресток узкий и она все движение перекроет. А тут мы сделали ему разрывчик. На дорогой заезжай».

У городской администрации и Госавтоинспекции свои доводы. Почему решение ситуации с Гнусино пока не может сдвинуться с мертвой точки.

Проблемы в деревне ГнусиноФЕДОР КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Там есть две транспортные кольцевые развязки. Они позволяют безопасно выполнить разворот или поворот к данному населенному пункту. Или мы думаем о 50 км, которые надо проверить, либо о безопасности дорожного движения».

Окончательный ответ на вопрос, сможет ли деревня быть в прямой доступности для жителей, смогут дать проектировщики. Но только после проработки всех возможных вариантов решения затянувшейся дорожной проблемы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Даровском хозяин убил гостя

16:11 13.04.2017


В Даровском хозяин убил гостя

Кировская область получит 200 млн рублей на строительство

16:04 13.04.2017


Кировская область получит 200 млн рублей на строительство

Вновь объявлен конкурс «Хочу стать доктором»

15:58 13.04.2017


Вновь объявлен конкурс «Хочу стать доктором»

В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды

15:43 13.04.2017


В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды

В Кирове упал башенный кран

15:38 13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

13:39 12.04.2017


Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

12:02 12.04.2017


Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

Все новости

Вести. Кировская область

Первенство области по пулевой стрельбе

15:16 13.04.2017


Первенство области по пулевой стрельбе

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

15:15 13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

Оперативное совещание по очистке дворов

15:13 13.04.2017


Оперативное совещание по очистке дворов

В помощь бездомным животным

12:01 13.04.2017


В помощь бездомным животным

На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердия

12:00 13.04.2017


На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердия

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Контроль за ремонтом дорог в Кирово-Чепецке

24.10.2016


Контроль за ремонтом дорог в Кирово-Чепецке

ППМИ в деревне Гнусино

12.08.2014


ППМИ в деревне Гнусино

ОПКО о дорогах: плохо чистят, плохо ремонтируют

13.01.2017


ОПКО о дорогах: плохо чистят, плохо ремонтируют

Аварийный мост в деревне Малая Грызиха Оричевского района

13.01.2016


Аварийный мост в деревне Малая Грызиха Оричевского района

Кировчане вновь жалуются на разбитые дороги

06.10.2016


Кировчане вновь жалуются на разбитые дороги

В Белохолуницком районе установили памятник деревне Ёшинцы

29.06.2016


В Белохолуницком районе установили памятник деревне Ёшинцы

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

10.04.2017


Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх