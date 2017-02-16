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Накануне на улицы Кирова вновь вышел автобус милосердия. Какую помощь получают люди, оставшиеся без социальной поддержки? И есть ли те, кто не доволен акцией?Автобус милосердия был организован социальным центром несколько месяцев назад. С начала зимы, каждую среду во двор этого дома на Комсомольской улице приходят десятки людей. Здесь лиц без определенного места жительства кормят горячей едой, раздают им одежду и при острой необходимости обеспечивают медикаментами.Людей, желающих изменить свою жизнь к лучшему, консультируют специалисты социального центра. Кому-то помогают с временным жильем или восстановлением документов. В целом здесь можно получить любую юридическую консультацию.Однако, благотворительная деятельность имеет и обратную сторону. Автобус милосердия приезжает сюда только раз в неделю и только в том случае, когда получается собрать необходимые средства. Другие организации для раздачи еды и одежды выбрали этот же двор. Бродяги приходят сюда почти ежедневно, как по расписанию. Это вызывает недовольство у жителей дома и у бизнесменов, имеющих офисы рядом.Ситуация кажется не разрешимой. С одной стороны жители не должны испытывать трудностей, тем более страха перед тем, как войти в собственный двор. С другой - нуждающиеся люди уже привыкли приходить именно в это место. И в другом месте будет трудно проводить раздачу пищи так же быстро и организованно. В других дворах ситуация обязательно повторится. Людей приводят сюда разные обстоятельства. Далеко не все из них бомжи или алкоголики.Социальный центр и благотворители не могут организовать какое-то специально отведенное согласованное место. Средств не всегда хватает на то, чтобы приезжать даже раз в неделю. Возможно, без вмешательства руководства города, конфликт интересов так и не будет решен.