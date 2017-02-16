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Новости / Общество

На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердия

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 140 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Накануне на улицы Кирова вновь вышел автобус милосердия. Какую помощь получают люди, оставшиеся без социальной поддержки? И есть ли те, кто не доволен акцией?

Автобус милосердия был организован социальным центром несколько месяцев назад. С начала зимы, каждую среду во двор этого дома на Комсомольской улице приходят десятки людей. Здесь лиц без определенного места жительства кормят горячей едой, раздают им одежду и при острой необходимости обеспечивают медикаментами.

На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердияВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЁННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ:
«Сегодня у нас есть наш специалист по социальной работе, которая взяла с собой ряд медицинских препаратов, и если будут показания, к выдаче данных препаратов, мы эти препараты выдадим. Естественно по рецептам и надеемся, что благотворители тоже будут участвовать в этом деле. У них есть медицинские работники, так что медицинская помощь будет при необходимости оказана».

Людей, желающих изменить свою жизнь к лучшему, консультируют специалисты социального центра. Кому-то помогают с временным жильем или восстановлением документов. В целом здесь можно получить любую юридическую консультацию.

На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердияСУСАННА АНИКИТИНА-ЮНГБЛЮД, РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Кто решил, вот должен человек жить или не должен? Наверно, он сам, прежде всего. Если люди хотят жить, значит, мы должны им в этом помочь. Если они хотят использовать шанс, который им дается судьбой и нами в том числе, значит, мы должны дать им этот шанс».

Однако, благотворительная деятельность имеет и обратную сторону. Автобус милосердия приезжает сюда только раз в неделю и только в том случае, когда получается собрать необходимые средства. Другие организации для раздачи еды и одежды выбрали этот же двор. Бродяги приходят сюда почти ежедневно, как по расписанию. Это вызывает недовольство у жителей дома и у бизнесменов, имеющих офисы рядом.

На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердияИРИНА ДЁМШИНА, НАЧАЛЬНИК ОФИСА:
«Мы против того, что именно в этом месте кормят. И не только мы. И жильцы жаловались и аптека жаловалась. Кто только не жаловался. Когда их кормят, они нам перегораживают весь путь. Это вот сейчас снег растаял, тут была полная арка снега. Они стоят прямо у нашего входа. Они не дают нашим клиентам пройти, клиенты боятся».

Ситуация кажется не разрешимой. С одной стороны жители не должны испытывать трудностей, тем более страха перед тем, как войти в собственный двор. С другой - нуждающиеся люди уже привыкли приходить именно в это место. И в другом месте будет трудно проводить раздачу пищи так же быстро и организованно. В других дворах ситуация обязательно повторится. Людей приводят сюда разные обстоятельства. Далеко не все из них бомжи или алкоголики.

На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердияВЛАДИМИР ЧУМАЗИН:
«Более десяти лет не могу пользоваться газовой плитой. Соседи не разрешают. Старику, которому 79 лет. Конфликт. Коммунальная квартира. Конфликт. И я сейчас вот отдыхаю. Уже не думаю о пище, прихожу по расписанию, говорят в какое время приходить. Прихожу, кушаю».

Социальный центр и благотворители не могут организовать какое-то специально отведенное согласованное место. Средств не всегда хватает на то, чтобы приезжать даже раз в неделю. Возможно, без вмешательства руководства города, конфликт интересов так и не будет решен.


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