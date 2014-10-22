В помощь бездомным животным

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В Октябрьском районе Кирова стартовала благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу». И горожане уже начали приносить в Центры местной активности корм для кошек и собак из приютов для бездомных животных.Оксана Стрельцова за кормом приехала вместе с Боней. Собаку возили на прививку. В приют для бездомных животных она попала месяц назад, сейчас уже освоилась, даже незнакомых людей не опасается. И очень любит сидеть на руках.Судьба каждого животного, попавшего в приют, драматична. Многие так и не находят новых хозяев. За всеми надо ухаживать, кормить, обследовать у ветеринаров. Оказать помощь бездомным собакам и кошкам решили в Октябрьском районе Кирова.Кировчане могут принести крупы, макаронные изделия, готовые корма для кошек и собак, амуницию. Также волонтеры примут медицинские одноразовые перчатки и моющие средства для посуды.Благотворительную помощь принимают в Центрах местной активности Октябрьского района, которые находятся в школах № 18, 44 и 55, библиотеках имени Пушкина и имени Любовикова и в хоровой школе «Классика». Акция продлится до 10 мая. Все собранные продукты и вещи будут переданы в приюты для животных.