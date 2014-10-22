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Новости / Общество

В помощь бездомным животным

Сегодня, 12:01 | Просмотров: 134 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Октябрьском районе Кирова стартовала благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу». И горожане уже начали приносить в Центры местной активности корм для кошек и собак из приютов для бездомных животных.

Оксана Стрельцова за кормом приехала вместе с Боней. Собаку возили на прививку. В приют для бездомных животных она попала месяц назад, сейчас уже освоилась, даже незнакомых людей не опасается. И очень любит сидеть на руках.

В помощь бездомным животнымОКСАНА СТРЕЛЬЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЗООКОРОЛЕВСТВО":
«Собака очень робкая, зажимается, очень комплексует, но когда привыкла к нам, уже видим характер, кошек любит, не боится, большую собаку увидит, рычит».

Судьба каждого животного, попавшего в приют, драматична. Многие так и не находят новых хозяев. За всеми надо ухаживать, кормить, обследовать у ветеринаров. Оказать помощь бездомным собакам и кошкам решили в Октябрьском районе Кирова.

В помощь бездомным животнымОЛЬГА КАРИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«В нашем городе очень много брошенных животных, мимо которых просто невозможно пройти, хочется хоть как-то им помочь, знаем, что в городе есть приюты, и мы организовали благотворительную акцию - "Большая помощь маленькому другу"».

Кировчане могут принести крупы, макаронные изделия, готовые корма для кошек и собак, амуницию. Также волонтеры примут медицинские одноразовые перчатки и моющие средства для посуды.

ОКСАНА СТРЕЛЬЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЗООКОРОЛЕВСТВО":
«Хочется, чтобы больше было счастливых существ, животные - это тоже члены нашего общества, если не будет на улицах несчастных животных, нам будет легче и веселее жить».

Благотворительную помощь принимают в Центрах местной активности Октябрьского района, которые находятся в школах № 18, 44 и 55, библиотеках имени Пушкина и имени Любовикова и в хоровой школе «Классика». Акция продлится до 10 мая. Все собранные продукты и вещи будут переданы в приюты для животных.


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