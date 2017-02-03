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Новости / Общество

Кировская область получит 200 млн рублей на строительство

Сегодня, 16:04 | Просмотров: 22 | Версия для печати
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В 2017 году увеличился объём средств федерального бюджета на капитальное строительство, осуществляемое на территории Кировской области в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Как сообщили в министерстве экономического развития Кировской области, из федерального бюджета будет дополнительно привлечено 3,5 млн рублей на выполнение проектных работ по строительству здания Ленинского районного суда г. Кирова.

Кроме того, в рамках ФАИП в 2017 году на территории Кировской области планируется завершить строительство административных зданий налоговой инспекции и следственного управления, а также осуществить устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге Р-176 «Вятка» Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар на участках Котельничского района:

км 321+150 - км 323+390 н.п. Кардаковы;
км 323+460 - км 324+080 н.п. Минины;
км 324+600 - км 326+160 н.п. Овчинниковы;
км 327+370 - км 328+170 н.п. Глушковы.

В целом на данные объекты предусмотрены средства в объеме 197,7 млн рублей. Строительство будет осуществляться исключительно за счёт федерального бюджета.


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