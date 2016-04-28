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Новости / Общество

На Театральной площади начались репетиции Парада 9 мая

Сегодня, 12:06 | Просмотров: 136 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Киров готовится отметить День Победы. Совсем скоро в областном центре появится праздничное оформление, в порядок приведут мемориальные зоны, пройдут акции "Подарок ветерану". На заседании оргкомитета в администрации города также обсудили план проведения массовых мероприятий.

Одним из ключевых событий 9 мая станет Парад на Театральной площади и шествие праздничной колонны к Вечному огню. В ее составе, и это уже стало традицией, - участники акции «Бессмертный полк». Горожане пронесут по центральным улицам фотографии родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной. И в этом году бесплатные приглашения будут выдаваться в центрах "Мои документы".

На Театральной площади начались репетиции Парада 9 маяСВЕТЛАНА ШУМАЙЛОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Единственное условие участия в акции - необходимо сделать портрет твоего героя, твоего солдата, родственника, который погиб в Великой Отечественной войне, сделать штендер и получить пригласительный билет на Театральную площадь. Мы начинаем выдачу пригласительных билетов с 17 по 28 апреля во всех МФЦ нашего города».

24 апреля в регионе стартует акция "Георгиевская ленточка". 6 мая пройдет, также уже ставшая традиционной, студенческая "Линейка памяти". 9 мая кировчане и гости города смогут вновь увидеть раритетную автотехнику. По Кирову также будет курсировать ретро-троллейбус, пассажирам расскажут о местах боевой славы областного центра. Мелодии Победы весь день будут звучать в Александровском саду и на главной площади города.

На Театральной площади начались репетиции Парада 9 маяМАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Духовой оркестр Первой музыкальной школы, выступит с программой симфонический оркестр Вятской филармонии. С шести часов до восьми планируем провести в центре Театральной площади перед трибунами большой танцевальный флеш-моб, который мы назвали "В шесть часов вечера после войны"».

Кульминацией Дня Победы станет праздничный салют в центре города. Также запланирован фейерверк в Новоятском районе.


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