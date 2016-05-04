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Новости / Общество

Кировские МФЦ поддержат акцию «Бессмертный полк»

Сегодня, 12:59 | Просмотров: 114 | Версия для печати
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С 17 по 28 апреля в центрах «Мои документы» г. Кирова будет организована выдача пригласительных билетов для участия в акции «Бессмертный полк».

Чтобы получить пригласительный билет через центры «Мои документы», необходимо предъявить транспарант с фотографией участника Великой Отечественной войны и представить сведения о ветеране для занесения в единую информационную базу данных бойцов «Бессмертного полка».

Транспарант участники акции могут изготовить самостоятельно: рекомендуется использовать формат фотографии не меньше А4, на древке, с защитой от непогоды.

Центры «Мои документы» готовы на безвозмездной основе обработать оригиналы фотографий, организовать печать цифровой копии и её ламинирование. В течение трёх дней после обращения заявитель получит ламинированную фотографию и пригласительный билет на участие в шествии 9 мая.

Приём граждан по вопросу участия в мемориальной акции будет организован в центрах «Мои документы» на ул. Карла Маркса, 54; ул. Захватаева, 21а; ул. Калинина, 2; ул. Упита, 13; ул. Ленина, 10 (Лянгасово); ул. Советская, 12 (Нововятский район).

По вопросам участия в акции «Бессмертный полк» можно обратиться по единому бесплатному номеру центра «Мои документы» 8-800-707-43-43. http://моидокументы43.рф

По вопросам организации акции обращаться в управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации г. Кирова, тел. 54-77-57 и 54-78-02.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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