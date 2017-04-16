В кировских храмах встретили праздник Светлого Христова Воскресения.

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В ночь с 15 на 16 апреля 2017 года в Успенском кафедральном соборе Свято-Трифонова мужского монастыря в Кирове митрополит Вятский и Слободской Марк совершил Пасхальные богослужения.

Пасхальное богослужение посетили врио губернатора Кировской области Игорь Васильев с супругой, глава администрации города Кирова Александр Перескоков, начальник ГУ МЧС России по Кировской области генерал-майор внутренней службы Михаил Лихачев, начальник УФСИН России по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев, начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции Константин Селянин.

Традиционно в богослужениях принимали участие студенты Вятского Духовного училища и казаки Кировского городского казачьего общества.

Священники и прихожане совершили крестный ход вокруг Успенского собора.

Специально к Светлому празднику Воскресения Христова сотрудники Успенского собора украсили храм композициями живых цветов. Красные и белые розы, нежные лилии, герберы и гвоздики преумножили красоту и торжественность богослужения.

В конце Литургии митрополит Марк освятил артос (всецелая просфора). В продолжении всей Светлой седмицы артос будет находиться в храме вместе с образом Воскресения Господня, а в заключение пасхальных торжеств его раздадут верующим.

16 апреля 2017 года, митрополит Марк совершит в Успенском соборе Великую Вечерню, за которой архиерей раздаст верующим Благодатный Огонь. Начало богослужения в 16.00.

по материалам сайта вятская-епархия.рф