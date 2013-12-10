В Нововятске установят умную установку

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Центральная диспетчерская служба Кирова сегодня опубликовала промежуточные результаты голосования горожан за места, где необходимо установить электронное оборудование, сообщающее о времени ожидания общественного транспорта.Лидером голосования (32,3%) стала остановка "Универмаг" (в сторону Кирова) на улице Советской в Нововятском районе.Как сообщают в ЦДС, другие остановки, набравшие большое количество голосов, также будут рассматриваться для установки "Умной остановки". В их числе площадь Маршала Конева (в сторону храма целителя Пантелеимона) (10,9%) и остановка ЦУМ (в сторону областной больницы) (10,3%).