В Нововятске установят умную установку
Сегодня, 15:49 | Просмотров: 138 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Лидером голосования (32,3%) стала остановка "Универмаг" (в сторону Кирова) на улице Советской в Нововятском районе.
Как сообщают в ЦДС, другие остановки, набравшие большое количество голосов, также будут рассматриваться для установки "Умной остановки". В их числе площадь Маршала Конева (в сторону храма целителя Пантелеимона) (10,9%) и остановка ЦУМ (в сторону областной больницы) (10,3%).
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017