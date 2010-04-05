Ночная литургия в Успенском кафедральном соборе

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Весь православный мир в эти дни отмечает главный христианский праздник - Воскресение Христова, или Пасху. Накануне праздничные службы прошли во всех храмах. С ночной литургии в Успенском кафедральном соборе репортаж Юлии Шалаевой.Под праздничный перезвон колоколов начинается крестный ход вокруг Успенского собора. Как говорят священнослужители, это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. В эту великую ночь еще с древних апостольских времен христиане бодрствуют и участвуют в пасхальном богослужении.К Светлому празднику Воскресения Христова служители Успенского собора украсили храм композициями из живых цветов. Красные и белые розы, нежные лилии, герберы и гвоздики преумножили красоту и торжественность богослужения.Для православных христиан Пасха - самый главный церковный праздник в году. Верующие, выдержавшие Великий пост, радостно встречают Воскресение Христово.Пасхальной считается вся наступившая неделя, её так и называют Светлая седмица. Это время радости и благодати. По традиции, в эти дни принято посещать храм, совершать добрые дела и навещать родных и близких.