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Новости / Общество

Ночная литургия в Успенском кафедральном соборе

Сегодня, 17:41 | Просмотров: 104 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Весь православный мир в эти дни отмечает главный христианский праздник - Воскресение Христова, или Пасху. Накануне праздничные службы прошли во всех храмах. С ночной литургии в Успенском кафедральном соборе репортаж Юлии Шалаевой.

Под праздничный перезвон колоколов начинается крестный ход вокруг Успенского собора. Как говорят священнослужители, это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. В эту великую ночь еще с древних апостольских времен христиане бодрствуют и участвуют в пасхальном богослужении.

К Светлому празднику Воскресения Христова служители Успенского собора украсили храм композициями из живых цветов. Красные и белые розы, нежные лилии, герберы и гвоздики преумножили красоту и торжественность богослужения.

- Христос воскресе - Во истину воскресе.

Для православных христиан Пасха - самый главный церковный праздник в году. Верующие, выдержавшие Великий пост, радостно встречают Воскресение Христово.

- Украсили дом, яйца покрасили, как положено по традиции. Почувствовала праздничное настроение – божественное.

- Сегодня в современном мире много разобщенности, люди живут по отдельности, но этот светлый праздник их объединяет в одно целое. Я считаю, он несет даже патриотический характер и в этом его сила.

Пасхальной считается вся наступившая неделя, её так и называют Светлая седмица. Это время радости и благодати. По традиции, в эти дни принято посещать храм, совершать добрые дела и навещать родных и близких.


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