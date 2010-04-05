Ночная литургия в Успенском кафедральном соборе
Сегодня, 17:41 | Просмотров: 104 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Под праздничный перезвон колоколов начинается крестный ход вокруг Успенского собора. Как говорят священнослужители, это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. В эту великую ночь еще с древних апостольских времен христиане бодрствуют и участвуют в пасхальном богослужении.
К Светлому празднику Воскресения Христова служители Успенского собора украсили храм композициями из живых цветов. Красные и белые розы, нежные лилии, герберы и гвоздики преумножили красоту и торжественность богослужения.
- Христос воскресе - Во истину воскресе.
Для православных христиан Пасха - самый главный церковный праздник в году. Верующие, выдержавшие Великий пост, радостно встречают Воскресение Христово.
- Украсили дом, яйца покрасили, как положено по традиции. Почувствовала праздничное настроение – божественное.
- Сегодня в современном мире много разобщенности, люди живут по отдельности, но этот светлый праздник их объединяет в одно целое. Я считаю, он несет даже патриотический характер и в этом его сила.
Пасхальной считается вся наступившая неделя, её так и называют Светлая седмица. Это время радости и благодати. По традиции, в эти дни принято посещать храм, совершать добрые дела и навещать родных и близких.
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