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В выходные в Кирове состоялась вторая серия дебатов среди участников Предварительного голосования «Единой России» на выдвижение в Кировскую городскую Думу. Среди кандидатов - десятки молодых людей, стремящихся изменить жизнь региона к лучшему.На очередных дебатах обсуждали формирование комфортной городской среды. Педагог дома детского творчества «Вдохновение» Геннадий Перескоков высказал идею обновления и более качественной проработки вопросов формирования городской среды с привлечением молодежи к творческому процессу.В свои 27 лет молодой специалист Геннадий Перескоков – победитель областного конкурса «Учитель года» и финалист Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Также он – Председатель Ассоциации молодых педагогов Кировского образовательного округа, член Молодежного парламента Кировской области. А сейчас - еще и участник предварительного голосования "Единой России".Многие молодые участники предварительного голосования уверены - даже если не удастся получить необходимую поддержку среди населения, какие-то из их идей могут быть услышаны и реализованы.