Участник Предварительного голосования "Единой России"
Сегодня, 17:42 | Просмотров: 109 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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На очередных дебатах обсуждали формирование комфортной городской среды. Педагог дома детского творчества «Вдохновение» Геннадий Перескоков высказал идею обновления и более качественной проработки вопросов формирования городской среды с привлечением молодежи к творческому процессу.
РОМАН ЗЯБЛЫХ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛКОМА ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
«Достаточно много представителей молодежи из различных сфер - образования и культуры, промышленности, сфера обслуживания, Геннадий Перескоков является как раз одним из ярких и талантливых представителей молодежи, который сам идет вперед и может увлечь за собой других людей».
В свои 27 лет молодой специалист Геннадий Перескоков – победитель областного конкурса «Учитель года» и финалист Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Также он – Председатель Ассоциации молодых педагогов Кировского образовательного округа, член Молодежного парламента Кировской области. А сейчас - еще и участник предварительного голосования "Единой России".
ГЕННАДИЙ ПЕРЕСКОКОВ, УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ВДОХНОВЕНИЕ":
«Здесь я вижу социальную потребность и дальнейшую реализацию себя как человека социального, мне это все очень интересно - работать с людьми, действовать, организовывать мероприятия, какие-то процессы».
Многие молодые участники предварительного голосования уверены - даже если не удастся получить необходимую поддержку среди населения, какие-то из их идей могут быть услышаны и реализованы.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
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