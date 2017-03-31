В выходные кировчане вышли на общегородские субботники
Сегодня, 17:43 | Просмотров: 141 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Резиновые сапоги, перчатки, теплая одежда - этого достаточно, чтобы стать участником городского субботника. Необходимый инвентарь вам тут выдадут, поэтому сделать город чище может каждый кировчанин».
Работники городской администрации прибирают в свой выходной Халтуринский парк. Роман даже специально приехал из Оричей, говорит, что в Пасхальные дни особенно приятно совершать добрые дела.
РОМАН СМЕРДОВ, СОТРУДНИК АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Я позитивно отношусь. Надо всем выйти и прибрать город, в котором мы живем. Лично мое мнение, что не надо это привязывать к субботам, потому что многие не ходят именно по субботам из-за своих планов. У меня много знакомых, которые бы на часок в будни вышли».
Общегородские субботники прошли и во многих скверах.
НИКОЛАЙ БОЛЬШАКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Цель у нас одна - сделать город чище, убрать мусор, чтобы к 1 мая снег быстрее растаял, и появилась зелень».
Все желающие принять участие в общегородских субботниках могут узнать о месте их проведения в территориальных управлениях.
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