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В выходные кировчане вышли на общегородские субботники. Дождливая погода их не спугнула. С каким настроением шла работа, и что надо взять с собой, чтобы присоединиться к субботнику?Работники городской администрации прибирают в свой выходной Халтуринский парк. Роман даже специально приехал из Оричей, говорит, что в Пасхальные дни особенно приятно совершать добрые дела.Общегородские субботники прошли и во многих скверах.Все желающие принять участие в общегородских субботниках могут узнать о месте их проведения в территориальных управлениях.