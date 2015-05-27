Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.

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С 1 января 2017 года страховые компании приступили к обязательным продажам электронных полисов ОСАГО.

И с начала года стали фиксироваться случаи появления поддельных сайтов страховых компаний, которые создаются мошенниками.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (структурное подразделение Банка России) заключил соглашение об информационном обмене с Российским союзом автостраховщиков.

РСА будет передавать в Банк России информацию о выявленных мошеннических ресурсах, после чего можно инициировать блокировку подобных сайтов.