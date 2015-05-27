Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.
Сегодня, 11:52 | Просмотров: 103 | Версия для печати
Поделиться новостью:
С 1 января 2017 года страховые компании приступили к обязательным продажам электронных полисов ОСАГО.
И с начала года стали фиксироваться случаи появления поддельных сайтов страховых компаний, которые создаются мошенниками.
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (структурное подразделение Банка России) заключил соглашение об информационном обмене с Российским союзом автостраховщиков.
РСА будет передавать в Банк России информацию о выявленных мошеннических ресурсах, после чего можно инициировать блокировку подобных сайтов.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
16.04.2017
На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.
16.04.2017