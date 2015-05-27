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Новости / Общество

Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.

Сегодня, 11:52 | Просмотров: 103 | Версия для печати
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С 1 января 2017 года страховые компании приступили к обязательным продажам электронных полисов ОСАГО.
 
И с начала года стали фиксироваться случаи появления поддельных сайтов страховых компаний, которые создаются мошенниками.
 
Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (структурное подразделение Банка России) заключил соглашение об информационном обмене с Российским союзом автостраховщиков.
 
РСА будет передавать в Банк России информацию о выявленных мошеннических ресурсах, после чего можно инициировать блокировку подобных сайтов.


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