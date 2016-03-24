Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

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Сегодня во всем мире отмечают День радиолюбителя. Первые радиокружки и установки появились в Вятской губернии почти сто лет назад. Именно из такого кружка когда-то выросло областное телевидение. А ровно год назад ГТРК «Вятка» открыла третью по счету после «Радио России» и «Маяка» станцию «Вести ФМ».Ведущий у микрофона с самого утра. Вещание начинается рано - в 6.45. Сегодня ровно год со дня первого выхода регионального блока новостей в кировском эфире радио Вести ФМ. Сначала ежедневно выходили четыре новостных блока. Сейчас их в два раза больше.Именно журналистам кировских Вестей ФМ дал свое первое большое интервью на местном радио глава региона Игорь Васильев. Всего же за год гостями студии стали более 250-ти человек. Отметим, что сегодня у федеральных "Вестей ФМ" - самая большая корреспондентская сеть среди других радиостанций России.В Кирове "Вести FM" можно услышать на волне 105,3. Помимо областного центра наши новости слушают жители Кирово-Чепецкого, Слободского, Кумёнского, Орловского, Оричевского и Юрьянского районов. Общий охват аудитории - около 700 тысяч человек. В эфире Вести ФМ всегда свежая информация, актуальные интервью и аналитические программы. Добавим, что сейчас наши коллеги вещают из новых радиостудий, где идеальный звук и современное оборудование.