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Новости / Общество

Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 107 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Сегодня во всем мире отмечают День радиолюбителя. Первые радиокружки и установки появились в Вятской губернии почти сто лет назад. Именно из такого кружка когда-то выросло областное телевидение. А ровно год назад ГТРК «Вятка» открыла третью по счету после «Радио России» и «Маяка» станцию «Вести ФМ».

- Доброе утро! Вести.ФМ. Киров начинает свой утренний информационный марафон!

Ведущий у микрофона с самого утра. Вещание начинается рано - в 6.45. Сегодня ровно год со дня первого выхода регионального блока новостей в кировском эфире радио Вести ФМ. Сначала ежедневно выходили четыре новостных блока. Сейчас их в два раза больше.

Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего регионаГРИГОРИЙ ГЛЫЗИН, ВЕДУЩИЙ ПРОГРАММ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК ВЯТКА:
«Конечно, радиостанция Вести ФМ для Кировского эфира - станция долгожданная, потому что мы немного подустали уже от музыкального вещания, хочется услышать и новости, и аналитику, и интервью, и мнения, и комментарии по животрепещущим проблемам. Поэтому станция Вести ФМ - это, прежде всего, станция деловых людей».

Именно журналистам кировских Вестей ФМ дал свое первое большое интервью на местном радио глава региона Игорь Васильев. Всего же за год гостями студии стали более 250-ти человек. Отметим, что сегодня у федеральных "Вестей ФМ" - самая большая корреспондентская сеть среди других радиостанций России.

Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего регионаАЛЕКСЕЙ МАНСУРОВ, НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ ГТРК ВЯТКА:
«Любой информационный радиопродукт он как кулинарное блюдо, только состоит не из мяса, рыбы, различных круп и овощей, а из репортажей, информации, комментариев, интервью, и наша главная задача была - сделать это блюдо как можно более вкусным и сочным для наших радиослушателей. С чем я считаю, мы вполне успешно справились».

В Кирове "Вести FM" можно услышать на волне 105,3. Помимо областного центра наши новости слушают жители Кирово-Чепецкого, Слободского, Кумёнского, Орловского, Оричевского и Юрьянского районов. Общий охват аудитории - около 700 тысяч человек. В эфире Вести ФМ всегда свежая информация, актуальные интервью и аналитические программы. Добавим, что сейчас наши коллеги вещают из новых радиостудий, где идеальный звук и современное оборудование.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

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