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Чиновники проверили качество наплавных тротуаров в Вересниках

Сегодня, 12:01 | Просмотров: 136 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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Вересники готовятся к половодью. Власти обещают, что жители района не останутся без газа, электричества и пунктов временного размещения. Теперь же администрация проинспектировала работы по созданию наплавных тротуаров.

В Кирове вновь выпал снег и похолодало, но для жителей Вересников - это всего лишь отсрочка неизбежного. К концу недели синоптики обещают нормальную для весны плюсовую температуру, а значит половодье не за горами. Где вода в районе уже прочно обосновалась, так это на территории строящегося легкоатлетического манежа.

Как видно на фотографии одной из жительниц Вересников, половина площадки уже затоплена. Ко входу нашей бригаде и вовсе не удалось подобраться. Немного поодаль, на улице Рейдовой администрация отчиталась о текущей работе по наплавным тротуарам. По словам властей, замечания граждан поступают до сих пор, компания-подрядчик исправляет ошибки. Иначе ей не заплатят и работу не примут.

Чиновники проверили качество наплавных тротуаров в ВересникахСЕРГЕЙ ЕРМОХИН, НАЧАЛЬНИК ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«На сегодняшний день ни копейки аванса, ни копейки каких-то предоплат сделано не было».

Жители особо опасаются того, что брёвна у основания тротуара просто-напросто не всплывут из-за тяжести. И администрация, и подрядчик просят не поддаваться эмоциям, вся работа производится по ГОСТу.

Чиновники проверили качество наплавных тротуаров в ВересникахВСЕВОЛОД МЕДВЕДЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ПОДРЯДЧИКА:
«В основании заложена осина, местами берёза. Настил тротуара - доска, толщиной 40мм из хвойных пород. Брёвна между собой скрепляются скобами, сталистой проволокой, и крепятся к металлическим столбам, которые бетонируются».

Объём работ - 160 кв. метров. Правда, контрольный обмер наплавных тротуаров показал 156 кв. метров. "Пробелы" обещают ликвидировать. Сумма контракта составляет 236 тысяч рублей. Власти отмечают, что бюджетные средства ещё останутся.

СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, НАЧАЛЬНИК ПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Часть финансовых средств у нас ещё осталась, что позволит после половодья 2017 года или провести какие-то ремонтные работы уже по другим участкам посёлка Вересники или возвести новые участки тротуаров на других улицах».


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