Чиновники проверили качество наплавных тротуаров в Вересниках

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Вересники готовятся к половодью. Власти обещают, что жители района не останутся без газа, электричества и пунктов временного размещения. Теперь же администрация проинспектировала работы по созданию наплавных тротуаров.В Кирове вновь выпал снег и похолодало, но для жителей Вересников - это всего лишь отсрочка неизбежного. К концу недели синоптики обещают нормальную для весны плюсовую температуру, а значит половодье не за горами. Где вода в районе уже прочно обосновалась, так это на территории строящегося легкоатлетического манежа.Как видно на фотографии одной из жительниц Вересников, половина площадки уже затоплена. Ко входу нашей бригаде и вовсе не удалось подобраться. Немного поодаль, на улице Рейдовой администрация отчиталась о текущей работе по наплавным тротуарам. По словам властей, замечания граждан поступают до сих пор, компания-подрядчик исправляет ошибки. Иначе ей не заплатят и работу не примут.Жители особо опасаются того, что брёвна у основания тротуара просто-напросто не всплывут из-за тяжести. И администрация, и подрядчик просят не поддаваться эмоциям, вся работа производится по ГОСТу.Объём работ - 160 кв. метров. Правда, контрольный обмер наплавных тротуаров показал 156 кв. метров. "Пробелы" обещают ликвидировать. Сумма контракта составляет 236 тысяч рублей. Власти отмечают, что бюджетные средства ещё останутся.