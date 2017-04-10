Коммунальщики лишили возможности кировских инвалидов-велосипедистов отправиться на соревнования

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Коммунальщики лишили возможности кировских инвалидов-участников веломарафона отправиться на соревнования. Дорога к гаражу, где храниться велотехника, оказалась перекопана.Таких "раскопок" по городу много. Но к этой - особое внимание. Она перегородила подъезд к гаражу инвалидной велокоманды "Кентавр". Ее участники ходят с трудом и только на велосипеде чувствуют себя легко и комфортно. Проезжают в день спокойно по 50 километров.Сейчас же перед гаражом после работ теплоснабжающей компании вместо кирпичной дорожки остались ямы и вязкая глина. Ради репортажа ребята попытались выехать. К счастью, все обошлось без происшествий, но колеса и ботинки теперь придется долго отмывать.За комментарием мы обратились в территориальное управление по Ленинском району, где пообещали вопрос решить в ближайшие дни. По телефону нам сообщили, что о проблеме знают, но пока погодные условия не позволяют разравнять дорогу. Как только установится плюсовая температура, на место приедет техника, и рабочие КТК наведут долгожданный порядок. Мы будем следить за развитием ситуации.