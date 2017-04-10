Коммунальщики лишили возможности кировских инвалидов-велосипедистов отправиться на соревнования
Сегодня, 10:45 | Просмотров: 65 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Перекопали, но не залатали! Здесь, на улице Производственной тропинка резко обрывается, не проедешь на велосипеде, не пройдешь пешком, даже фанерки, которые постелили местные жители, проваливаются в грязи».
Таких "раскопок" по городу много. Но к этой - особое внимание. Она перегородила подъезд к гаражу инвалидной велокоманды "Кентавр". Ее участники ходят с трудом и только на велосипеде чувствуют себя легко и комфортно. Проезжают в день спокойно по 50 километров.
ЕЛЕНА НОРИНА:
«Самое большое я проехала 81 километр, это когда мы ехали с ребятами с деревни Назарово до Кирова, это вообще была масса положительных эмоций».
МИХАИЛ ОБАТНИН:
«Когда снега нет, я вообще не знаю, что такое автобус и троллейбус, в любую точку города я еду на велосипеде».
Сейчас же перед гаражом после работ теплоснабжающей компании вместо кирпичной дорожки остались ямы и вязкая глина. Ради репортажа ребята попытались выехать. К счастью, все обошлось без происшествий, но колеса и ботинки теперь придется долго отмывать.
ЕЛЕНА НОРИНА:
«Ну, неудобно заезжать, выезжать, иногда приезжает Элла подружка, и тоже ставлю ее велосипед трехколесный, посмотрела, грязь, очень хочется, чтобы власти на это внимание обратили, и чтобы в будущем, если что-то перекопают, нужно за собой убирать».
За комментарием мы обратились в территориальное управление по Ленинском району, где пообещали вопрос решить в ближайшие дни. По телефону нам сообщили, что о проблеме знают, но пока погодные условия не позволяют разравнять дорогу. Как только установится плюсовая температура, на место приедет техника, и рабочие КТК наведут долгожданный порядок. Мы будем следить за развитием ситуации.
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