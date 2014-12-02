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Новости / Общество

Александр Галицких возглавил Общественную палату Кировской области

Сегодня, 17:40 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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Во вторник, 18 апреля, на внеочередном заседании члены Общественной палаты избрали нового председателя. Ранее этот пост оставил Андрей Усенко, выбранный в качестве представителя в Общественную палату РФ. 

Как сообщает bnkirov.ru, новым председателем стал экс-зампред кировского правительства Александр Галицких. Он вошел в состав ОПКО накануне, выдвинутый как кандидат от Законодательного собрания региона. 

Для голосования на пост председателя Общественной палаты было предложено две кандидатуры: Александр Галицких и исполнявшая обязанности председателя Марина Копырина. Однако Копырина взяла самоотвод. В присутствии 35 из 48 членов ОПКО Галицких был выбран единогласным решением. 


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