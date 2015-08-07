Кировские школьники побывали в селе Никульчино
Вчера, 11:49 | Просмотров: 151 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Несмотря на то, что село Никульчино не относится к объектам истории и культуры ни регионального, ни федерального значения, активисты ОНФ и учителя устроили для детей экскурсию именно сюда. Именно на эти крутые берега когда- то ступили первые новгородские переселенцы и принесли на земли Вятки русскую речь и православие.
ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ШКОЛЫ №62 ИМ. А. Я. ОПАРИНА, АКТИВИСТ ОНФ:
«Это, действительно исторический и археологический памятник. И, как вы понимаете, детям, чем раньше они будут постигать азы защиты наших памятников, конечно, тем это лучше. Они будут осознавать значимость таких мероприятий, таких дней. И я считаю, что ни чего нет лучше, чтобы соприкоснуться с историей».
На месте современного села Никульчино до 12-го века находился городок, который коренное население называло Болванским. Удмуртские племена так удачно выбрали расположение для своих жилищ, что проходившие мимо по Вятке новгородцы решили это поселение захватить. Согласно сказанию о земле Вятской, помощь христианам в штурме языческого города оказали святые князья Борис и Глеб. Именно на день их поминания и развернулись эти события.
- Вотяки попытались отстоять территорию спустя 7 лет. Но на помощь пришла еще одна икона Георгия Победоносца.
Раньше в селе находилась каменная Покровская церковь с приделом святых князей Бориса и Глеба. В тридцатых годах храм был разрушен. И только в начале двухтысячных была возведена существующая здесь и по сей день деревянная Борисоглебская церковь. Внутри, все устроено по правилам, кроме одной неканонической иконы. Современный художник соединил в ней и образы святых и реконструкцию развернувшейся здесь когда-то битвы.
- В настоящий момент вот как бы в этой иконе и находимся. Вы сейчас на реку Вятку смотрели, бог солнца. И вот где мы стояли здесь. Но это молитвенник святых князей Бориса и Глеба. Завоевали христиане это языческое место.
Дети, по словам организаторов, согласились устроить поездку в свободное от учебы время, но ничуть не жалели о потраченном времени. Узнавать историю родного края и своими собственными глазами видеть исторические места, куда интересней обычного урока истории.
АНАР АСАДОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №62 ИМ. А. Я. ОПАРИНА:
«Про село Никульчино мне удалось узнать, что тут был основан наш город Киров. И что село Никульчино находится рядом с рекой Вяткой. Еще это древний центр, можно сказать, города Кирова».
ИРИНА ДОЛЬКИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №62 ИМ. А. Я. ОПАРИНА:
«Мы когда ехали сюда мы узнали, как раньше назывался город Киров. Мы узнали про реку Хлыновку или как еще ее называют Хлыновицу».
«Наши, как бы захватили эту гору. Это как бы священное место».
Помимо насыщенной исторической и экскурсионных частей программы, детей ждал и сюрприз от служителя церкви. В честь пасхальных праздников он разрешил детям самостоятельно позвонить в колокол.
На территории области, на данный момент сохранилось более 3,5 тысяч памятников истории и культуры. Под охраной государства находятся 883 объекта, и почти 300 из них имеют статус федерального значения.
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