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Кировские школьники побывали в селе Никульчино

Вчера, 11:49 | Просмотров: 151 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Во всемирный День Памятников и исторических мест кировские школьники побывали в селе Никульчино, откуда началась история русской Вятки.

Несмотря на то, что село Никульчино не относится к объектам истории и культуры ни регионального, ни федерального значения, активисты ОНФ и учителя устроили для детей экскурсию именно сюда. Именно на эти крутые берега когда- то ступили первые новгородские переселенцы и принесли на земли Вятки русскую речь и православие.

Кировские школьники побывали в селе НикульчиноЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ШКОЛЫ №62 ИМ. А. Я. ОПАРИНА, АКТИВИСТ ОНФ:
«Это, действительно исторический и археологический памятник. И, как вы понимаете, детям, чем раньше они будут постигать азы защиты наших памятников, конечно, тем это лучше. Они будут осознавать значимость таких мероприятий, таких дней. И я считаю, что ни чего нет лучше, чтобы соприкоснуться с историей».

На месте современного села Никульчино до 12-го века находился городок, который коренное население называло Болванским. Удмуртские племена так удачно выбрали расположение для своих жилищ, что проходившие мимо по Вятке новгородцы решили это поселение захватить. Согласно сказанию о земле Вятской, помощь христианам в штурме языческого города оказали святые князья Борис и Глеб. Именно на день их поминания и развернулись эти события.

- Вотяки попытались отстоять территорию спустя 7 лет. Но на помощь пришла еще одна икона Георгия Победоносца.

Раньше в селе находилась каменная Покровская церковь с приделом святых князей Бориса и Глеба. В тридцатых годах храм был разрушен. И только в начале двухтысячных была возведена существующая здесь и по сей день деревянная Борисоглебская церковь. Внутри, все устроено по правилам, кроме одной неканонической иконы. Современный художник соединил в ней и образы святых и реконструкцию развернувшейся здесь когда-то битвы.

- В настоящий момент вот как бы в этой иконе и находимся. Вы сейчас на реку Вятку смотрели, бог солнца. И вот где мы стояли здесь. Но это молитвенник святых князей Бориса и Глеба. Завоевали христиане это языческое место.

Дети, по словам организаторов, согласились устроить поездку в свободное от учебы время, но ничуть не жалели о потраченном времени. Узнавать историю родного края и своими собственными глазами видеть исторические места, куда интересней обычного урока истории.

Кировские школьники побывали в селе НикульчиноАНАР АСАДОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №62 ИМ. А. Я. ОПАРИНА:
«Про село Никульчино мне удалось узнать, что тут был основан наш город Киров. И что село Никульчино находится рядом с рекой Вяткой. Еще это древний центр, можно сказать, города Кирова».

Кировские школьники побывали в селе НикульчиноИРИНА ДОЛЬКИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №62 ИМ. А. Я. ОПАРИНА:
«Мы когда ехали сюда мы узнали, как раньше назывался город Киров. Мы узнали про реку Хлыновку или как еще ее называют Хлыновицу».
 
 
 
Кировские школьники побывали в селе НикульчиноИВАН СУВОРОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №62 ИМ. А. Я. ОПАРИНА:
«Наши, как бы захватили эту гору. Это как бы священное место».

Помимо насыщенной исторической и экскурсионных частей программы, детей ждал и сюрприз от служителя церкви. В честь пасхальных праздников он разрешил детям самостоятельно позвонить в колокол.

На территории области, на данный момент сохранилось более 3,5 тысяч памятников истории и культуры. Под охраной государства находятся 883 объекта, и почти 300 из них имеют статус федерального значения.


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