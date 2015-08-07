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Во всемирный День Памятников и исторических мест кировские школьники побывали в селе Никульчино, откуда началась история русской Вятки.Несмотря на то, что село Никульчино не относится к объектам истории и культуры ни регионального, ни федерального значения, активисты ОНФ и учителя устроили для детей экскурсию именно сюда. Именно на эти крутые берега когда- то ступили первые новгородские переселенцы и принесли на земли Вятки русскую речь и православие.На месте современного села Никульчино до 12-го века находился городок, который коренное население называло Болванским. Удмуртские племена так удачно выбрали расположение для своих жилищ, что проходившие мимо по Вятке новгородцы решили это поселение захватить. Согласно сказанию о земле Вятской, помощь христианам в штурме языческого города оказали святые князья Борис и Глеб. Именно на день их поминания и развернулись эти события.Раньше в селе находилась каменная Покровская церковь с приделом святых князей Бориса и Глеба. В тридцатых годах храм был разрушен. И только в начале двухтысячных была возведена существующая здесь и по сей день деревянная Борисоглебская церковь. Внутри, все устроено по правилам, кроме одной неканонической иконы. Современный художник соединил в ней и образы святых и реконструкцию развернувшейся здесь когда-то битвы.Дети, по словам организаторов, согласились устроить поездку в свободное от учебы время, но ничуть не жалели о потраченном времени. Узнавать историю родного края и своими собственными глазами видеть исторические места, куда интересней обычного урока истории.Помимо насыщенной исторической и экскурсионных частей программы, детей ждал и сюрприз от служителя церкви. В честь пасхальных праздников он разрешил детям самостоятельно позвонить в колокол.На территории области, на данный момент сохранилось более 3,5 тысяч памятников истории и культуры. Под охраной государства находятся 883 объекта, и почти 300 из них имеют статус федерального значения.