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В Кирове проверили, как строители соблюдают правила благоустройства

Вчера, 15:14 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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И какая бы погода ни была, в городе должно быть чисто, особенно там, где ведется строительство. Как строители соблюдают требования правил благоустройства, проверили чиновники.

С середины марта на кировских стройках начались проверки. Сотрудники горадминистрации проверяют порядок вокруг объектов. Не должно быть грязи, строительного мусора, сами стройки должны быть ограждены.

В Кирове проверили, как строители соблюдают правила благоустройстваАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Особые требования предъявляются к забору. Ограждение должно быть четко вертикальным. Забор не должен заваливаться. Кроме того, не должно быть дыр и щелей. И еще, высота ограждений должна быть достаточной. Что бы забор нельзя было просто так перепрыгнуть».

В ходе рейда специалисты муниципального контроля осмотрели две площадки. На улице Воровского 163 было выявлено одно нарушение.

В Кирове проверили, как строители соблюдают правила благоустройстваОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«По этому объекту нарушений, замечаний значительных нет. Единственное у них несоответствие таблички-щита, то, что он маленьких размеров. Все остальное, соблюдены правила внешнего благоустройства».

Одно из самых распространенных нарушений - это грязь, которую создают строители. Ее вывозят с объекта на колесах грузовики. Но на проверенных объектах этого не было выявлено. Отметим, что подобные рейды проводятся два раза в неделю.

ОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«С 15-го марта у нас было зафиксировано 7-мь нарушений. Всем выданы предписания. 4 были устранены. По результатам проверки данных предписаний одна организация вызвана на административный протокол».

Нарушителям правил благоустройства грозит штраф, до двухсот тысяч рублей. Всего же на территории областного центра более полусотни стройплощадок.


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