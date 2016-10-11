В Кирове проверили, как строители соблюдают правила благоустройства

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И какая бы погода ни была, в городе должно быть чисто, особенно там, где ведется строительство. Как строители соблюдают требования правил благоустройства, проверили чиновники.С середины марта на кировских стройках начались проверки. Сотрудники горадминистрации проверяют порядок вокруг объектов. Не должно быть грязи, строительного мусора, сами стройки должны быть ограждены.В ходе рейда специалисты муниципального контроля осмотрели две площадки. На улице Воровского 163 было выявлено одно нарушение.Одно из самых распространенных нарушений - это грязь, которую создают строители. Ее вывозят с объекта на колесах грузовики. Но на проверенных объектах этого не было выявлено. Отметим, что подобные рейды проводятся два раза в неделю.Нарушителям правил благоустройства грозит штраф, до двухсот тысяч рублей. Всего же на территории областного центра более полусотни стройплощадок.